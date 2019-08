Służby poszukują płetwonurka w jeziorze Wigry

Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Gawrych Ruda. 46-letni płetwonurek nie wynurzył się z jeziora o ustalonym czasie. Jak poinformował dyżurny suwalskiej straży pożarnej, zgłoszenie na stanowisko kierowania wpłynęło w środę ok. godz. 18. Wówczas strażacy przystąpili do poszukiwań mężczyzny, które wieczorem przerwano.

W czwartek rano wznowiono akcję poszukiwawczą. Bierze w niej udział grupa wodno-nurkowa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Na miejscu są też ochotnicy WOPR oraz funkcjonariusze Policji.

WIDEO - Przyszli ratować psy, odkryli przerażające warunki, w których mieszkają ludzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP