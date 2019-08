Nocleg z widokiem na zatokę. Turyści na Sardynii ukarani

Media na włoskiej wyspie podały, że straż miejska z miejscowości Dorgali otrzymała od zdumionych kierowców jadących drogą panoramiczną nad zatoką w rejonie Cala Gonone informacje o tym, że na trawie na poboczu znajduje się pościelone łóżko. To samo strażnicy ujrzeli na tym naturalnym tarasie widokowym, kiedy przybyli na miejsce. Spały tam dwie osoby.

Gdy patrol obudził dwoje Włochów, ci wyjaśnili, że nie mogli oprzeć się urokowi tego zakątka, z którego rozciąga się widok zatykający dech w piersi, i postanowili spędzić tam noc. Mieli ze sobą dwuosobowy nadmuchiwany materac i pościel.

Zdjęcie ich łóżka pod gołym niebem opublikowały na swoim profilu w mediach społecznościowych władze miasteczka Dorgali z następującym komentarzem:"„Ta fotografia przedstawia kolejny przykład złamania reguł przez osoby, które twierdzą, że kochają nasze okolice, ale ich nie szanują".

"Uderzający przypadek"

"Po przebudzeniu osoby te zostały słusznie ukarane grzywną za nielegalne biwakowanie, mimo ich protestów. Nie tolerujemy sytuacji, gdy reguły wprowadzane dla ochrony środowiska i w trosce o przyzwoitość nie są respektowane" - poinformowały władze.

Następnie zapewniły: "Goście są zawsze mile u nas widziani, ale domagamy się od nich zachowania stosownego i właściwego".

Wysokości kary wymierzonej niesfornej parze nie podano.

Burmistrz Maria Itria Fancello, cytowana przez dziennik "L’Unione Sarda" wyjaśniła, że jej urząd nie ma zwyczaju informować o wszystkich wymierzanych karach, także ze względu na ochronę prywatności. "Ale ten materac, położony w miejscu widokowym Cala Gonone to przypadek tak uderzający, że zasługiwał na to, by go nagłośnić" - dodała burmistrz.

prz/ PAP