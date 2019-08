Turyści skrytykowali obsługę restauracji. Wściekły właściciel rzucił się na maskę auta [WIDEO]

Na nagraniu widać jak mężczyzna, który jest właścicielem restauracji w Porto Palermo w południowej Albanii, rzuca się na auto z odjeżdżającymi turystami. Klienci mieli wcześniej odwiedzić jego lokal i skrytykować obsługę.

51-latek jedną ręką trzymał się maski, a drugą z całej siły uderzał w przednią szybę. Jeden z pasażerów co jakiś czas kopał w szybę, by pozbyć się niechcianego gościa. Napastnik był jednak tak zdeterminowany, że nie zwracał na to uwagi, nie przeszkadzało mu również to, że ze zranionej o rozbitą szybę dłoni lała się krew.

"Zawstydził nas wszystkich"

Z informacji dziennika "Daily Mail" wynika, że właściciel restauracji oskarżył turystów o próbę ucieczki z niezapłaconym rachunkiem. Dlatego zdecydował się ich zatrzymać.

Nagranie kończy się, gdy właściciel restauracji wyczerpany zsuwa się z maski, a mężczyźni odjeżdżają pozostawiając go za sobą.

Jego zachowanie potępił premier Albanii Edi Rama. Określił mężczyznę jako "barbarzyńcę", który - jak wskazał - "naruszył święty kodeks albańskiej gościnności" i "zawstydził nas wszystkich".

"Wyrzucił mamę z leżaka, kopnął szwagra"

Restauracja znajduje się na portalu, który zbiera opinie o miejscach wypoczynku. Jeden z klientów wskazał, że "to miejsce naprawdę sprawiło, że ja i moja rodzina nie czuliśmy się mile widziani".

"Właściciel przyszedł do nas, krzyczał, wyrzucił mamę z leżaka na plaży, rzucił ręcznik i torebkę, splunął na mnie i uderzył mojego szwagra kolanem" - napisał użytkownik zalecając wybranie innego miejsca na jedzenie.

msl/grz/ Daily Mail