Morawiecki: coraz bliżej do inwestycji Ericssona w 5G w Polsce

Jak oświadczył Morawiecki na konferencji prasowej w Sztokholmie, rozmawiał z prezesem Ericssona i - jak ocenił -"te inwestycje zostały już zadecydowane praktycznie, one są już w podpisach kierownictwa".

"Bardzo dobre i atrakcyjne dla Polski inwestycje"

- Wiem jakie będą to inwestycje, zostałem poinformowany, ale to do firmy należy ich ujawnienie - dodał Morawiecki. Stwierdził też, że może jedynie powiedzieć, iż są to "bardzo dobre i atrakcyjne dla Polski inwestycje", bo dotyczą nie tylko produkcji, ale też obszaru badań i rozwoju.

- To są miejsca pracy wiążące się z wysoką wartością dodaną, dla polskich specjalistów, inżynierów w obszarze przyszłości, rewolucji 4.0. 5G to na pewno jeden z kierunków strategicznych, który będziemy rozwijać - oświadczył szef polskiego rządu. - 5G jest obszarem niezwykle ważnym, dlatego współpracujemy też z USA, i z innymi dostawcami - zaznaczył Morawiecki.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Firma Ericsson to jeden z największych światowych dostawców technologii firm telekomunikacyjnych. Działa w ponad 180 krajach. Jest notowana na giełdzie w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

"FT": Polska i USA planują porozumienie w sprawie sieci 5G

Polska i Stany Zjednoczone pracują nad porozumieniem o współpracy przy tworzeniu infrastruktury sieci telekomunikacyjnej 5G - podał w czwartek dziennik "Financial Times". Według nieoficjalnych informacji zapisy mogłyby wykluczyć udział chińskiej firmy Huawei.

Powołując się na źródła w polskiej administracji, brytyjska gazeta zaznaczyła, że współpraca dotycząca 5G ma być oparta na postanowieniach tzw. propozycji praskich ustalonych w czeskiej Pradze w maju br. i w efekcie wykluczać udział kontrowersyjnej chińskiej firmy Huawei w polskiej sieci telekomunikacyjnej.

"(Tekst porozumienia) nie wspomina Huawei, tak jak zasady ustalone w Pradze, ale jeśli podążać ich logiką, Huawei się nie kwalifikuje" - powiedziało źródło "FT".

Tej informacji zaprzeczyło jednak inne źródło, które w rozmowie z agencją Reutera podkreśliło, że nie było takich ustaleń, a porozumienie ma jedynie bardzo ogólny charakter.

Z kolei anonimowy polski urzędnik zaznaczył, że choć ustalane porozumienie nie wyklucza nikogo bezpośrednio, to "sieć 5G jest zbyt istotna dla bezpieczeństwa, aby ją oddawać w ręce kogoś, komu nie do końca możemy zaufać".

Dziennik przypomniał, że władze w Waszyngtonie obawiają się, że chiński wywiad wykorzystuje produkty Huawei do szpiegowania innych państw, traktując to jako element szerszej rywalizacji z Pekinem i Moskwą o wpływy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

pgo/ PAP