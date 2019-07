"Pojemniejsza, dużo bardziej efektywna, dużo szybsza". Wiceminister cyfryzacji o sieci 5G

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio- a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z obecnymi sieciami 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój tzw. internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.

WIDEO - Pionierska operacja rozszczepu kręgosłupa w łonie matki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/luq/ Polsat News