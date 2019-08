Lewica: KO nie przestrzega "paktu senackiego", jeśli go nie będzie to PiS weźmie Senat

- Równo miesiąc temu w tym miejscu, 29 lipca zebraliśmy się, żeby zaapelować do wszystkich sił opozycyjnych o przyjęcie paktu senackiego. To pomysł, który dziś w Polsce wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o strategię wyborczą, jeśli naszym celem jest pokonanie PiS i doprowadzenie do tego, że w izbie wyższej polskiego parlamentu opozycja będzie miała większość - mówił lider Wiosny Robert Biedroń.

- Musimy z rozczarowaniem powiedzieć, że tych rozmów w sprawie paktu senackiego od kilku dni już nie ma - dodał.

Zaznaczył, że brak tych rozmów może doprowadzić do tego, że "gdy przyjdzie do rejestracji kandydatów, opozycja wystawi różnych kandydatów do Senatu", a "to doprowadzi do tego, że wygra Prawo i Sprawiedliwość".

"Jeśli się nie porozumiemy, nie odsuniemy PiS-u od władzy"

- Ta opieszałość PO bardzo nas martwi, bo termin rejestracji kandydatów mija w przyszłym tygodniu. Tymczasem PiS od jakiegoś czasu prowadzi już agresywną kampanię - mówiła Dorota Olko, przedstawicielka Lewicy Razem.

- My byliśmy gotowi miesiąc temu i jesteśmy gotowi teraz, bo wiemy, i powinna to wiedzieć Platforma Obywatelska, że jeśli przy tej ordynacji się nie porozumiemy, nie odsuniemy PiS-u od władzy - dodała.

Jak mówił z kolei Włodzimierz Czarzasty (SLD), przystępując do rozmów o "pakcie senackim" lewica miała aż 80 kandydatów do Senatu. Następnie w wyniku rozmów i ustaleń zgodzili się wystawić swoich kandydatów tylko w sześciu jednomandatowych okręgach.

Mieli to być: były wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich w Toruniu, wiceprzewodnicząca łódzkiej rady miasta Małgorzata Niewiadomska-Cudak w Łodzi (okręg nr 24), były senator Janusz Bargieł w Olkuszu (okręg nr 31), przewodniczący Rady Naczelnej PPS Wojciech Konieczny w Częstochowie (okręg nr 69), wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka (okręg nr 77 Sosnowiec) i burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak w Nysie (okręg nr 51).

Czarzasty wskazuje m.in. na Łódź i Nysę

Jak zaznaczył szef SLD, istnieje jednak zagrożenie, że w trzech na te sześć okręgów wystartują kandydaci w jakiś sposób popierani przez PO i w ten sposób "pakt senacki" nie będzie dotrzymany.

Chodzi, jak mówił Czarzasty, m.in. o okręg nr 24 w Łodzi, gdzie chęć kandydowania wyraził prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

- Pan Grzegorz Schetyna 23 sierpnia w "Dzienniku Łódzkim" poinformował, że nie wystawi kandydata do Senatu przeciw panu Kwiatkowskiemu. Dobrze, my się z tym zgadzamy, w związku z tym poprosiliśmy o to, by podjąć rozmowę na temat miejsca dla wspólnie ustalonej kandydatki pani Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak w Łodzi. Nie dogadaliśmy się w tej sprawie, czekamy na tę odpowiedź do dziś. I w tej chwili w Łodzi są dwie kandydatury popierane przez Platformę - pani Niewiadomska-Cudak i pan Kwiatkowski - mówił Czarzasty.

Chodzi również o Nysę, gdzie mimo kandydatury Jana Woźniaka KO oficjalnie popiera kandydaturę Pawła Szymkowicza. - Mamy drugą sytuację konfliktową, którą prosiliśmy, żeby rozwiązać - wskazał.

Lewica deklaruje, że jest gotowa zgłosić większą liczbę kandydatów

Trzeci spór dotyczy województwa śląskiego. - W okręgu nr 77 została w Sosnowcu ustalona pani Morawska-Stanecka. Ponieważ pan prezydent (Arkadiusz - red.) Chęciński z Sosnowca, członek PO, poparł tam osobę, która się nazywa pan (Piotr - red.) Hałasik, w związku z tym postanowiliśmy przenieść panią Morawską-Stanecką do Tych, do okręgu 75 - powiedział Czarzasty.

- Na sześć nazwisk ustalonych z samorządowcami, z PSL i z Koalicją Obywatelską w sprawie trzech jest problem nie z winy lewicy. W związku z tym prosimy pana Schetynę i wszystkie siły, które się dogadały w tej sprawie o rozsądek - podkreślił lider SLD.

Dodał, że w razie czego lewica jest gotowa do zgłoszenia kandydatów w większej liczbie okręgów - jeśli w sprawie paktu senackiego nie uda się porozumieć.

- Jeśli pakt senacki nie będzie miał miejsca, Senat będzie wzięty przez PiS - ocenił Czarzasty.

- Dlatego apelujemy do Platformy Obywatelskiej o rozwagę, jeśli chcecie pokonać PiS, usiądźmy do stołu i się dogadajmy - zaapelował Biedroń.

