W momencie, gdy rabował sklep, ktoś ukradł mu auto. Jest nagranie z monitoringu

Do zdarzenia doszło w sobotę o poranku. William A. Kelley powiadomił policjantów, że ktoś ukradł jego samochód. Funkcjonariusze m.in. przejrzeli monitoring i ustalili przebieg zdarzeń. Na nagraniu z kamer widać mężczyznę, który przejeżdżał na rowerze niedaleko auta należącego do 42-latka. Później zbliżył się do samochodu i zauważył kluczki leżące na siedzeniu.

Następnie wrzucił rower na pakę pick-upa z 1992 roku i odjechał autem. Na nagraniu udostępnionym przez policję widać, jak Kelley biegnie za swoim samochodem i rzuca jakimś przedmiotem w auto. Złodziej zdołał jednak uciec.

Przy okazji policjanci ustalili też, że 42-letni William A. Kelley, w momencie, gdy ktoś odjeżdżał jego autem, sam okradał sklep po drugiej stronie ulicy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu w Bentonville.

Policjanci nadal szukają złodzieja samochodu 42-latka.

luq/ detroit.cbslocal.com