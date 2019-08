Jechała mikrosamochodem bez prawa jazdy. Była przekonana, że nie musi go mieć

Patrol drogówki zatrzymał w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) do kontroli drogowej 30-latkę jadącą czterokołowcem lekkim, czyli mikrosamochodem o wadze do 350 kg. Okazało się, że kobieta w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania. Co więcej, była przekonana, że są one niepotrzebne.