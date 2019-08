Doprowadził do śmiertelnego wypadku i odjechał. Kierowca volvo usłyszał zarzut

Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca volvo, który wyprzedzając, zmusił dwóch innych kierowców do nagłych manewrów, co doprowadziło do tragedii. Według ustaleń reportera Polsat News Piotra Kuśmierzaka, mężczyzna nie przyznał się do zarzutu.