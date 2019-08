Kaczyński rozpoczyna objazd po Polsce. "Prezes będzie chciał odwiedzić każdy okręg wyborczy"

W środę i w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedzi województwo łódzkie oraz wielkopolskie, gdzie weźmie udział w czterech konwencjach okręgowych - wynika z informacji zbliżonych do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Szef sztabu wyborczego PiS europoseł Joachim Brudziński w miniony poniedziałek zapowiedział, że kandydaci PiS w zbliżających się wyborach parlamentarnych rozpoczynają spotkania w regionach oraz objazd kraju. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki odwiedził kilka miejscowości na Mazowszu.

Z informacji zbliżonych do sztabu wyborczego wynika, że w tym tygodniu objazd po kraju zaplanował prezes PiS. W środę weźmie on udział w dwóch konwencjach okręgowych w województwie łódzkim - odwiedzi Sieradz oraz Piotrków Trybunalski.

W przyszłym tygodniu kolejne lokalizacje

- Natomiast w czwartek prezes Kaczyński odwiedzi Wielkopolskę, będzie uczestniczył w konwencjach okręgowych w Poznaniu oraz w Koninie - poinformował jeden ze sztabowców PiS.

Jak dodał, kolejne konwencje okręgowe z udziałem prezesa PiS są planowane na przyszły tydzień.

- Prawdopodobnie pod koniec tygodnia zostaną ustalone lokalizacje, które odwiedzi prezes - zaznaczył sztabowiec.

"Mamy nadzieję, że się uda"

W ubiegłym tygodniu pełnomocnik wyborczy, szef Komitetu Wykonawczego PiS i lider rzeszowskiej listy do Sejmu Krzysztof Sobolewski mówił, że według planów Kaczyński będzie chciał odwiedzić każdy okręg wyborczy w Polsce.

- Tak zakładaliśmy i mam nadzieję, że nam się to uda - mówił Sobolewski podczas konferencji prasowej.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

"Tutaj dowiecie się, jaka jest moja wizja Polski"

- Chciałbym, żebyśmy prowadzili rzeczową dyskusję także tu, w mediach społecznościowych. Pokażmy, że możemy rozmawiać ze sobą z klasą, z troską o Polskę, nie obrażając innych - mówi premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym we wtorek na facebookowym fanpage'u. - Zapraszam do odwiedzania mojego profilu, ale przede wszystkim do wspólnej rozmowy o Polsce. Bądźmy w kontakcie! - dodał szef rządu.

