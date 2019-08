Kaczyński: przyjdzie czas, że zmienimy konstytucję. Będzie gwarantowała prawdziwą demokrację

Prezes PiS bierze udział w pikniku rodzinnym pod hasłem: "Dobry czas dla Polski", zorganizowanym w Dygowie (Zachodniopomorskie).

Szef PiS rozpoczynając przemówienie wskazał, że spotkał mężczyznę, który przed laty, kiedy Kaczyński był jeszcze premierem, dziękował mu "za nakarmienie głodnych dzieci, tu w tych okolicach". - Tak proszę państwa, ja na tych ziemiach często słyszałem, że "państwo o nas zapomniało" - mówił lider PiS.

Kaczyński kontynuował, że jeśli spojrzeć wstecz na te ostatnie prawie 30 lat, to "rzeczywiście najpierw był plan Balcerowicza, z jednej strony, w ramach którego robiono rzeczy, które były nie do uniknięcia". - Trzeba było Polsce przywrócić pieniądz, ceny, podstawowe kategorie ekonomiczne, bo w socjalizmie tego nie było i nie dało się prowadzić rozsądnej gospodarki - mówił.

- Ale z drugiej strony ten plan zupełnie nie brał pod uwagę interesów milionów ludzi, a szczególnie właśnie z tych ziem. To było ogromnie bolesne. To była rzeczywiście sytuacja, w której bardzo wielu mieszkańców tej ziemi znalazło się w sytuacji bez pracy, bez nadziei, często bez szans także dla dzieci, bez dostępu do kultury, ze słabym dostępem do oświaty - wyliczał Kaczyński.

Jak dodał, ta sytuacja dotyczyła zarówno wsi, pracowników PGR-ów, jak i miast, szczególnie tych mniejszych. - Dotyczyła ogromnej części tutejszego społeczeństwa - mówił.

"Przecież jesteście Polakami"

- A przecież jesteście Polakami, a Polska jest jednością. Wszyscy Polacy muszą mieć takie same prawa. Ta zasada, że wszyscy jesteśmy Polakami, że obowiązuje solidarność, sprawiedliwość, była wtedy łamana - podkreślił.

Ale - jak zaznaczył - to był dopiero początek, bo później przyszły prywatyzacje ogromnej części majątku państwowego, "często za bezcen".

- Oczywiście nie ma innej alternatywy niż gospodarka rynkowa. W gospodarce rynkowej musi dominować własność prywatna, ale to nie oznacza, że należy to co jest własnością wspólną oddawać za bezcen, bez żadnego przemyślanego planu, bez niczego co tworzy jakąś perspektywę, a często po to żeby to po prostu zniszczono, bo często kupowano zakłady, żeby je zniszczyć - mówił Kaczyński.

- Mamy wspaniałego prezydenta, ale powinien być wybrany na kolejną kadencję. Najlepiej w pierwszej rundzie - powiedział prezes PiS.

- Od prawie czterech lat zmieniamy Polskę. (...) Zmieniamy dla obywateli. Państwo ma obowiązki wobec obywateli i ma ogromne możliwości zdziałania różnych dobrych rzeczy. Sądzę, że wielu spośród państwa się o tym już przekonało i ja zapewniam państwa, że taka polityka będzie trwała, ale jeżeli mamy tak trzymać, to musimy mieć wasze poparcie, bo tylko razem możemy tak trzymać - podkreślił.

WIDEO - Samobójstwo utytułowanego pięściarza. Dawid "Cygan" Kostecki nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/luq/ PAP