Spychalski: nigdy w historii RP nie było tylu spotkań prezydentów Polski i USA

Gość Wojciecha Dąbrowskiego zaznaczył, że obecność Donalda Trumpa 1 września w Polsce "będzie znacząca".

- To sukces polskiej dyplomacji, że tylu państwowych przywódców, w tym prezydent USA będzie obecnych podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej - zauważył.

Spychalski zapowiedział, że jednym z głównych tematów zaplanowanych na 2 września rozmów pomiędzy Dudą a Trumpem będzie kwestia bezpieczeństwa.

- Mówimy o bezpieczeństwie dwojakim: militarnym oraz energetycznym. Na pewno pojawi się również dyskusja o wizach, gdyż idziemy w stronę ruchu bezwizowego - dodał gość "Graffiti".

"Istnieje odpowiedzialność polityczna w tym zakresie"

Prowadzący program pytał o poniedziałkowe wyniki raportu z prac komisji śledczej ds. VAT. Jej szef, Marcin Horała (PiS) zaproponował postawienie przed Trybunałem Stanu b. premierów Donalda Tuska i Ewę Kopacz, oraz b. ministrów finansów - Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

- Jeśli Skarb Państwa w czasie rządów PO-PSL stracił 250 miliardów złotych to jest to olbrzymi problem, który musi być wyjaśniony. Ta sprawa będzie mieć swój efekt finalny, kolejna kadencja sejmu się tym zajmie - powiedział.

Zauważył, że pieniądze te można było wykorzystać na budowę dróg, czy programy społeczne. - Odpowiedzialność polityczna w tym zakresie z całą pewnością istnieje - wskazał Spychalski w Polsat News.

Zapytany, czy byli premierzy zasługują na postawienie ich przed Trybunałem Stanu odparł: to wyjaśni większość parlamentarna.

- Natomiast jest tak, że Prezes Rady Ministrów w zakresie gospodarki finansowej państwa odpowiada za to, co się dzieje w nim dzieje - skomentował.

"Niesnaski są między sędziami"

Rzecznik prezydenta, pytany przez Dąbrowskiego, o to, czy raport komisji śledczej ds. VAT nie jest próbą "przykrycia" afery w resorcie sprawiedliwości, odpowiedział: mamy sytuację, gdzie niesnaski są między sędziami. - Jeśli dochodziło do przestępstwa, to odpowiednie organy państwa na pewno to wyjaśnią - stwierdził.

Spychalski zaznaczył, że reforma sądownictwa była potrzebna. - Po to jest Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, żeby taka sprawa (jak afera hejterska - red.) została wyjaśniona. Powołanie Izby to dobra decyzja. Ona funkcjonuje coraz lepiej, coraz sprawniej - oznajmił.

"To bardzo odważna decyzja z jego strony"

W poniedziałek Krzysztof Szczerski zrezygnował z kandydowania na komisarza UE po tym, jak otrzymał propozycję objęcia teki komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

- To bardzo odważna decyzja z jego strony. Bardzo odpowiedzialnie powiedział, że to są sprawy niewchodzące w zakres jego kompetencji. Nikt nie spodziewał się tego, że Polsce zostanie zaproponowana jedna z najważniejszych tek w Komisji Europejskiej - tak Spychalski skomentował decyzję Szczerskiego.

Jego zdaniem "niewielu jest polityków w Polsce, którzy podjęliby taką decyzję".

ac/msl/ Polsat News, polsatnews.pl