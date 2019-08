Donald Trump może ogłosić zniesienie wiz do USA podczas wizyty w Polsce

- W zależności od precyzyjnych danych na 1 września, Donald Trump albo potwierdzi zamiar nominacji, albo zadeklaruje wprost, że nominuje Polskę do przystąpienia do ruchu bezwizowego z USA, czyli programu Visa Waiver - mówi informator, na którego powołuje się Wirtualna Polska.

Prezydent USA będzie w Polsce od 31 sierpnia do 2 września. Ma wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"Historyczna decyzja" prezydenta USA

Powołując się na amerykańskie źródła dyplomatyczne Wirtualna Polska podała, że podczas swojej wizyty w Polsce prezydent USA ma ogłosić "historyczną decyzję", która ma dotyczyć zniesienia wiz dla obywateli Rzeczpospolitej.

- W zależności od precyzyjnych danych na 1 września, Donald Trump albo potwierdzi zamiar nominacji, albo zadeklaruje wprost, że nominuje Polskę do przystąpienia do ruchu bezwizowego z USA, czyli programu Visa Waiver - powiedział rozmówca wp.pl.

Później zniesienie wiz ma być według informatorów Wirtualnej Polski "czystą formalnością". Odpowiednie procedury mają zająć kongresowi kilka miesięcy.

Polska ma być "o włos" od zejścia poniżej wymaganego do zniesienia ograniczeń w ruchu transgranicznym progu 3 proc. odmów przy wydawaniu wniosków wizowych do USA.

Wp.pl podaje, że Trump "chciałby przedstawić sprawę jasno", dlatego "na bieżąco aktualizowane dane wizowe Polaków zmierzających za ocean są sprawdzane".

"To ważny punkt w kampanii prezydenckiej 2020 roku, bowiem w wyścigu o Biały Dom Donald Trump obiecał amerykańskiej Polonii uregulowanie kwestii wizowych. Podobnie w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" obiecywała ambasador Georgette Mosbacher, twierdząc, że do końca 2019 r. uda się zejść poniżej wymaganego progu" - czytamy na wp.pl.

Cytowany przez wp.pl rozmówca z Departamentu Stanu podkreślił, że "bez względu na to, jakie będą dane na początku miesiąca i jak przedstawi jest Trump, do 30 września mamy czas na sprostanie kryteriom Visa Waiver". - Jestem przekonany, że do tego czasu to się uda. To będzie historyczny moment w naszych relacjach - dodał.

Zniesienie wiz spodziewane w tej kadencji Dudy

O kwestii wiz mówił również na początku sierpnia szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, podsumowując cztery lata prezydentury Andrzeja Dudy.

- Podczas najbliższej wizyty [prezydenta Donalda Trumpa - red.] możemy spodziewać się, że będzie ogłoszony jeden z tych elementów, które tradycyjnie były podnoszone w relacjach polsko-amerykańskich, czyli kwestia wiz. Myślę, że one powinny w tej kadencji prezydenta Dudy zostać ostatecznie zniesione - powiedział minister.

Zaznaczył, że kwestia ta rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni. - Takie zapowiedzi słyszymy ze strony ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher - dodał reprezentant Kancelarii Prezydenta.

Przypomniał, że podczas ostatniej wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych podpisana została kolejna z serii umów dwustronnych, które są niezbędne, by Polska została objęta programem ruchu bezwizowego.

Polska "blisko" spełnienia najważniejszego warunku

- Chcemy doprowadzić do tego, żeby wszystkie niezbędne umowy były podpisane, a z zapowiedzi strony amerykańskiej, w tym pani ambasador Mosbacher, wnosimy, że wszystko zmierza ku temu, żeby można było przed końcem obecnej kadencji prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy, bo to się prawie zbiega, tę decyzję ogłosić - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

- Bieżący rok podatkowy kończy się 30 września i do tego czasu zamkniemy wszelkie rozliczenia, także wizowe. Odmowy przyznania amerykańskiej wizy muszą być na poziomie niższym niż 3 proc. A jesteśmy blisko tego poziomu - mówiła z kolei w lipcu ambasador USA Georgette Mosbacher w rozmowie z Polsat News. Jak dodała, kwestia zniesienia wiz dla Polaków zostanie zamknięta do 2020 r.

WIDEO - Trwa walka o życie Antosia. "Wszystkie linie lotnicze odmówiły nam pomocy" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/hlk/ wp.pl, PAP, polsatnews.pl