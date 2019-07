Ambasador USA: zniesienie wiz dla Polaków najpóźniej do 2020 roku

- Bieżący rok podatkowy kończy się 30 września i do tego czasu zamkniemy wszelkie rozliczenia, także wizowe. Odmowy przyznania amerykańskiej wizy muszą być na poziomie niższym niż 3 proc. A jesteśmy blisko tego poziomu - powiedziała ambasador USA Georgette Mosbacher w rozmowie z reporterem Polsat News Bartoszem Kwiatkiem. Jak dodała, kwestia zniesienia wiz dla Polaków zostanie zamknięta do 2020 r.

W środę w amerykańskiej ambasadzie w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 243. rocznicy uzyskania niepodległości USA. Z ambasador Stanów Zjednoczonych rozmawiał reporter Polsat News Bartosz Kwiatek.

Bartosz Kwiatek: Na początek chciałbym zapytać o życzenia od Polaków dla Amerykanów, dla Stanów Zjednoczonych. Czego powinniśmy sobie życzyć, świętując razem?

Georgette Mosbacher: - Myślę, że przede wszystkim powinniśmy życzyć sobie pokoju i oczywiście pomyślności. Mając pokój, mamy pomyślność Możemy rozwijać swój kraj, swoją gospodarkę, swoją klasę średnią. Ku temu dążą wspólnie, ciężko pracując, Polska i Stany Zjednoczone. Efektem tej pracy, od kiedy jestem tu ambasadorem, są nasze umowy o współpracy wojskowej, jak i umowy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi o to, by Polska nie była zakładnikiem jednego dostawcy surowców energetycznych. Uważam, że naprawdę współpracujemy na rzecz pokoju i pomyślności.

Kiedy rozmawiamy o pokoju, o bezpieczeństwie, trzeba zauważyć polsko-amerykańską współpracę w zakresie obronności, która jest szczególnie ważna w naszych relacjach. Jakie są inne ważne punkty naszej współpracy?

- Jest też współpraca inwestycyjna mieszcząca się w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego. Mamy w Polsce inwestycje warte 43 miliardy dolarów i one rosną. W Stanach Zjednoczonych działają polscy przedsiębiorcy, co jest ważne. W Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów Polaków więc wszyscy są w jakiś sposób ze sobą powiązani. Mamy nadzieję znieść wkrótce wizy i to jest jedno z moich własnych życzeń dotyczących Polski.



Oczywiście mam pytanie o zniesienie wiz dla Polaków, to pytanie ciągle powraca. Wiem, że jesteśmy bardzo blisko. Czy jest szansa na zniesienie wiz w tym roku, czy może będzie to rok następny?

- Powiem tak: bieżący rok podatkowy kończy się 30 września i do tego czasu zamkniemy wszelkie rozliczenia, także wizowe. Odmowy przyznania amerykańskiej wizy muszą być na poziomie niższym niż 3 procent. Jesteśmy blisko tego poziomu więc musimy nad tym jeszcze popracować. Ale powiem to z całą pewnością: jeśli nie uda się nam zrobić tego do 30 września, zrobimy to do roku 2020.



Nasza przyjaźń ma długą historię. Pani ambasador i prezydent Donald Trump powtarzacie, że nigdy nie było tak dobrych stosunków między naszymi krajami. Ale czy jest szansa, żeby były jeszcze lepsze? Co powinniśmy zrobić?

- Jesteśmy za sobą bardzo blisko. Nasze stosunki nie ograniczają się jedynie do spraw bezpieczeństwa czy współpracy gospodarczej. Sięgają znacznie głębiej. W Stanach jednoczonych mieszka 10 milionów Polaków więc mamy wspólne wartości. Jesteśmy sobie bliscy emocjonalnie. Dziś w Warszawie, czuję się jak w domu. I pewnie Polacy jadący do Stanów czują podobnie. Jesteśmy tak blisko siebie, że już tylko powinniśmy starać się zachować tę bliskość.

To prawda. Znamy Gergette Mosbacher jako ambasador Stanów Zjednoczonych, ale jest Pani także ambasadorką Polski?

- Oczywiście, ponieważ myślę o Polsce i o Stanach Zjednoczonych jako o krajach silnych i bezpiecznych. Razem zapewniamy sobie rozwój i bezpieczeństwo.

WIDEO - Policjanci weszli na posesję i strzelili w psa paralizatorem. Zwierzę nie widzi na jedno oko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/hlk/ Polsat News