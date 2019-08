Trzy siostry zabiły ojca, który je bił, więził i wykorzystywał seksualnie. Teraz walczą o wolność

57-letni Michaił Chaczaturian uważany był za wzorowego członka ormiańskiej diaspory w Moskwie. W swoim domu posiadał pokaźną kolekcję ikon, zdjęć z uroczystości religijnych i ceniony był za swoje zaangażowanie w życie wspólnoty.

Na przedmieściach Moskwy mieszkał ze swoimi trzema córkami: 19-letnią Kristiną, 18-letnią Angeliką i 17-letnią Marią. Matka dziewczynek wyprowadziła się z domu. Miała nie wytrzymywać przemocy stosowanej przez męża. Zarówno ona jak i sąsiedzi rodziny mieli zgłaszać agresywne zachowanie mężczyzny na policję.

36 dźgnięć nożem w szyję, klatkę piersiową i serce

Do zabójstwa doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie kiedy 57-latek spał, najstarsza córka, 19-letnia Kristina, spryskała jego twarz gazem pieprzowym. Najmłodsza, 17-letnia Maria, dźgnęła go nożem myśliwskim. 18-letnia Angelina, uderzyła go młotkiem w głowę. Ojciec miał wołać o pomoc i próbował uciekać. Zmarł na korytarzu.

W sumie córki zadały mu kilkanaście ciosów młotkiem i 36 dźgnięć nożem w szyję, klatkę piersiową i serce.

Po zabójstwie nastolatki nie uciekały, natychmiast zadzwoniły po karetkę oraz policję. Zostały aresztowane i od tamtego czasu przebywają w areszcie. Wcześniej podawano, że nastolatki zabiły ojca w czasie, kiedy je zaatakował, ale w wyniku śledztwa wyjaśniono, że działały z premedytacją i zaplanowały morderstwo.

Obrona: zabójstwo było aktem samoobrony

W czasie prowadzonego postępowania, śledczy potwierdzili, że nastolatki były często bite i poniżane. Ojciec kazał im jeść sierść psa z podłogi, rozbierać się i dotykać części intymnych mężczyzny. Oceny psychiatryczne ich stanu zdrowia wskazywały, że żyły w izolacji i cierpiały na stres pourazowy.

Za zabójstwo nastolatkom grozi 20 lat więzienia, ale w ich obronie stanęły media oraz organizacje ochrony praw człowieka z całego świata. Prokuratura twierdzi, że działały z premedytacją i w akcie zemsty. Obrona z kolei uważa, że zabójstwo było aktem samoobrony.

Prawnicy sióstr mają nadzieję, że sąd weźmie pod uwagę, że Michaił Chaczaturian miał dopuszczać się agresji wobec córek już od 2014 roku. To mogłoby spowodować, że sąd uzna działania mężczyzny za "ciągłą przestępczość", a to mogłoby zakończyć się uniewinnieniem sióstr.

Nie ma danych o skali przemocy domowej w Rosji

Aktywiści podkreślają specyficzną sytuację związaną z przemocą domową w Rosji. Policja często nie podejmuje interwencji. Nie ma żadnych danych dotyczących tego, jaka jest jej skala w Rosji. Szacunkowe dane wskazują, że może dotyczyć nawet jednej czwartej społeczeństwa.

W Moskwie odbywały się w ostatnim czasie protesty w sprawie wyborów do rady miasta, które były brutalnie tłumione przez policję, a tysiące osób aresztowano. Urzędnicy miejscy obawiali się udzielania pozwoleń na kolejne protesty, nawet te dotyczące innych spraw. Władze czterokrotnie odrzuciły petycje o marsz popierający siostry.

- Teraz naszym celem jest, aby społeczeństwo nie zapomniało o sprawie - powiedziała Emilia Grigoryan, jedna z aktywistek, zaangażowana w obronę sióstr.

Protest outside the Russian Embassy to #FreeKhachaturyanSisters and campaign against the intensifying criminalisation of female victims of abuse in Russia. The situation is now worse than ever and has to stophttps://t.co/KUSembJPBd pic.twitter.com/mcxx4rKM8K