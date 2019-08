"Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny". Seria reportaży na antenie Polsat News

10 reportaży na 10 tygodni powstania. 10 bohaterów, 10 miejsc. W związku z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia do 3 października Polsat News wyemituje serię reportaży Anny Hałas-Michalskiej, które przygotowane zostały przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwszy odcinek zatytułowany "Godzina W" już w czwartek, 1 sierpnia o godzinie 17:35.

W serii reportaży Anna Hałas-Michalska poznaje wspomnienia powstańców z ważnych dla nich miejsc, w których toczyły się powstańcze walki. Widzowie Polsat News wybiorą się na Stare Miasto, do powstańczego szpitala, na Wolę, gdzie Niemcy dokonali rzezi ludności cywilnej. Wejdą także do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na dach gmachu słynnej PAST-y i zejdą do kanałów, którymi ewakuowali się powstańcy.



W programie nie zabraknie emocji - od radości, łzy wzruszeń i woli walki z pierwszych tygodni, po rozpacz, śmierć, zmęczenie i brak nadziei. Bohaterem reportaży jest również sama Warszawa - świadek walk, miasto, które ucierpiało, doszczętnie zniszczone przez Niemców już po upadku powstania.



- Powstanie Warszawskie to wydarzenie wyjątkowe nie tylko w skali lokalnej, ale też całego kraju. Pamięć o nim jest niezwykle ważna. Dzięki takim przedsięwzięciom, jak seria reportaży Anny Hałas-Michalskiej, kolejne pokolenia mają możliwość dowiedzieć się znacznie więcej o Powstaniu. Wydarzeniu, o którym dawniej nie można było mówić i próbowano zatrzeć pamięć – mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki, Telewizji Polsat.

"Nie raz popłynęły nam łzy"



Seria reportaży "Powstanie Warszawskie 1944. Każdy tydzień był inny" powstała przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorką jest Anna Hałas-Michalska, dziennikarka Polsat News.



- To było niezwykle wzruszające rozmawiać z powstańcami w miejscach, w których walczyli i spojrzeć na Warszawę ich oczami. W czasie realizacji zdjęć nie raz popłynęły nam łzy. W tych wspomnieniach jest zarówno radość jak i cierpienie, nadzieja i ból, pytania o sens i cenę powstania, ale przede wszystkim wielka mądrość. Jest też jedno powtarzające się słowo, padające z ust każdego z bohaterów - wolność. I gdy je mówią widać, że znów mają po kilkanaście lat i biegną, jak wtedy 75 lat temu na zbiórkę w Godzinę "W" - mówi Anna Hałas-Michalska.

- Jeden z bohaterów powiedział, że sami powstańcy warszawscy, którzy po wojnie wrócili do Warszawy wciąż widzą obrazy z powstania. Przeszłość przenika teraźniejszość i wraca do nich za każdym razem, gdy spacerują po mieście. Idąc ulicą, wchodząc do budynków, w których walczyli, widzą jednocześnie przyjaciół, którzy ginęli, bombardowane kamienice, ale i biało czerwone flagi powiewające w bramach. Nas proszą tylko o jedno, żebyśmy pamiętali - dodaje dziennikarka.



Emisja reportaży w każdy czwartek, od 1 sierpnia, o godz. 17:35 na antenie Polsat News. Po emisji na antenie reportaże będą także dostępne na polsatnews.pl.

prz/ Polsat News