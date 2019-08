"To są takie akcje w stylu SB z czasów PRL-u". Grabiec o akcji dyskredytowania sędziów

- Nie może być tak, że w ministerstwie funkcjonuje zorganizowana grupa, która para się działalnością przestępczą - powiedział w programie "Śniadanie w Polsat News" Jan Grabiec (PO), komentując akcję dyskredytowania sędziów w mediach społecznościowych. - Problem nie został zamknięty, jak twierdził premier Morawiecki, ta afera się rozlewa i powinna być wyjaśniona do samego końca - dodał polityk.

Portal Onet.pl od początku tygodnia opisywał zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych. Według doniesień portalu w akcje hejtowania zaangażowania mieli być m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec.

Według Jana Grabca z PO "to są takie akcje w stylu Służby Bezpieczeństwa z czasów PRL-u". - Kiedy sędziowie rozmawiają o tym, żeby wciągnąć w grę 5-letnie dziecko jednego z sędziów, żeby go zdyskredytować. To się nie mieści w głowie - wyjaśnił.

Według niego "ktoś tym wszystkim zawiadywał". - Ta akcja trwała wiele miesięcy. Wiceminister Piebiak mówi o tym, że "szef się ucieszy". Wszystko wskazuje na to, że tym szefem jest Zbigniew Ziobro. Dlatego dopóki nie zostanie on zdymisjonowany, dopóki nie będzie niezależnego śledztwa, afera nie zostanie zamknięta - powiedział.

Planujemy kontynuację tematu.

Dotychczasowe odcinki "Śniadania w Polsat News" można zobaczyć w zakładce programy.

WIDEO - Grupa ratowników TOPR podejmie próbę wydobycia ciał dwóch grotołazów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsat News, polsatnews.pl