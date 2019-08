Grzegorz Długi z Kukiz'15 nie będzie startował w jesiennych wyborach. "Bo nie musi"

- Nie będę startował w tych wyborach - oświadczył w "Śniadaniu w Polsat News" Grzegorz Długi (Kukiz'15). Odnosząc się do rezygnacji Łukasza Rzepeckiego z "jedynki" w okręgu konińskim Długi wskazał, że jego sytuacja to "zupełnie inna sprawa". - Uważam, że jest tylu znakomitych kandydatów, że ja nie muszę - dodał gość Dariusza Ociepy.

W sobotę poseł Łukasz Rzepecki z Klubu Poselskiego Kukiz'15 poinformował, że nie będzie startował z pierwszego miejsca na listach komitetu PSL-Koalicja Polska, w okręgu konińskim. - Nie będą startował z okręgu konińskiego, bo co ja miałbym tym ludziom w Koninie powiedzieć? - pytał Rzepecki.

- To jest zupełnie zrozumiała decyzja. Niestety układy koalicyjne wymagają czasami poświeceń. On chce startować ze swojego okręgu i tak by było, gdyby były JOW-y - wskazał Długi w Polsat News.

Marcin Kierwiński (PO) pytał dlaczego Rzepecki nie mógł startować ze swojego okręgu. - W tym okręgu jest zapewne dwadzieścia miejsc na liście, to pewnie nie ma problemu. Po prostu kwestia dotyczy jedynek - ocenił poseł Platformy.

Z polityki nie da się zrezygnować

- Pan poseł próbuje przedstawiać inną rzeczywistość niż mamy - mówił Długi zwracając się do Kierwińskiego. - Niestety mamy taki system wyborczy, że miejsce na liście ma znaczenie. Pan Kierwiński walczył o "jedynkę" i ją ma. Niech z niej zrezygnuje i wystartuje z szesnastego miejsca - argumentował poseł Kukiz'15.

- Z polityki nie da się zrezygnować. Władza nie jest w Sejmie. Daję sobie spokój z parlamentem, choć może spokój to nie jest dobre słowo, bo wspieram nasz ruch. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz przydam - stwierdził Długi pytany przez prowadzącego czy ma zamiar odejść z polityki.

W skład komitetu wyborczego PSL-Koalicja Polska wchodzą poza Polskim Stronnictwem Ludowym posłowie koła UED, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do projektu dołączył też Kukiz'15, który podpisał z PSL porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu.

msl/ Polsat News