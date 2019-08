Pierwsze damy zwiedziły gminę Esplette. Nie zabrakło wina i pokazu tańca

Do Esplette niedaleko Biarritz udały się małżonki prezydentów USA i Francji - Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona - Melania Trump i Brigitte Macron, żona szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska Małgorzata Tusk, żona premiera Japonii Shinzo Abego Akie Abe, żona prezydenta Chile Sebastiana Pinery - Cecilia Morel i małżonka premiera Australii Scotta Morrisona Jenny Morrison.

Po zwiedzeniu Espelette i degustacji wina pierwsze damy zjadły lunch w Villi Arnaga zbudowanej przez Edmonda Rostanda, autora popularnej sztuki "Cyrano de Bergerac". Przed willą dla pierwszych dam zorganizowano pokaz tradycyjnych baskijskich tańców.

Melania Trump na Twitterze podzieliła się zdjęciami z niedzielnego spaceru.

Thank you President Macron and Mrs Macron for a beautiful welcome to Biarritz 🇫🇷 #G7Summit pic.twitter.com/Nqq8JnHATj