"Grzegorz Schetyna znowu kłamie". Wójcik o słowach lidera PO dot. budżetu resortu sprawiedliwości

W piątkowej rozmowie w TOK FM szef PO Grzegorz Schetyna mówił m.in., że to, co dzieje się w resorcie sprawiedliwości, to jest "obraz demoralizacji władzy, zepsucia, wykorzystania instytucji państwowej, urzędników państwowych, ich możliwości, które daje praca w Ministerstwie Sprawiedliwości do polityki nienawiści, do szkalowania sędziów".

- Do takiego - porównałbym do tego, co działo się kiedyś - to znaczy do takiej bolszewickiej metody niszczenia ludzi - uznał.

- Powiedzmy sobie o pieniądzach, o budżecie. Porównywaliśmy teraz. Widziałem takie dane, różnica budżetów, jak zmieniał się budżet Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2011-2015 nasze czasy, PO - różnica - około 25-26 mln. Wzrost o tyle. Teraz 2015-2019, kiedy jest Ziobro i PiS - 446 mln. Chciałem zapytać gdzie są te pieniądze i czemu one służyły? - pytał Schetyna.

Wójcik zarzucił Schetynie kłamstwo

Do jego słów odniósł się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Mikołaj Wójcik.

"P. Grzegorz Schetyna znowu kłamie! Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości 2015 - 249 mln zł; 2016 - 246 mln zł; 2017 - 258 mln zł; 2018 - 245 mln zł; 2019 - 231 mln z. Nastąpił zatem spadek o 7%.Jakich ma Pan doradców??? Oczekuję przeprosin za te manipulacje. Będzie stanowisko resortu" - napisał.

