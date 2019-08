Ewakuacja 380 pasażerów pociągu relacji Warszawa-Wrocław

Jak poinformował w czwartek Piotr Mazur z biura prasowego PKP Intercity do zdarzenia doszło na odcinku Strzałki-Idzikowice. Pociąg Pendolino relacji Warszawa-Wrocław wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną i uszkodził pantograf. Składem podróżowało 380 osób. Nie ma osób poszkodowanych.



- Zorganizowaliśmy zastępczą komunikację autobusową dla tych pasażerów. Przy ich przesadzaniu pomagała straż pożarna oraz straż ochrony kolei. Pasażerowie zostaną przewiezieni autobusami do stacji w Koluszkach, gdzie przesiądą się do pociągu zastępczego - też Pendolino - który zabierze ich w dalszą drogę do Wrocławia - wyjaśnił Mazur. Dodał, że pasażerom zapewniono poczęstunek.



Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak przekazał, że przy przesiadce, pasażerom pomagało sześć jednostek straży pożarnej z pow. opoczyńskiego i tomaszowskiego.

Usuwanie awarii potrwa kilka godzin



Jak zaznaczył Mazur, Centralna Magistrala Kolejowa jest w tym miejscu zablokowana, a wszystkie pociągi zmierzające do Warszawy bądź jadące z Warszawy są kierowane objazdem przez Koluszki. Dodał, że został już zadysponowany przez zarządcę infrastruktury pociąg sieciowy do naprawienia uszkodzonej trakcji. Pociąg, który wjechał w sieć trakcyjną ma być ściągnięty do Warszawy.



Według informacji Marca, usuwanie awarii może potrwać co najmniej osiem godzin.



Komunikat w tej sprawie przysłało również biuro prasowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, które poinformowało, że do zdarzenia doszło ok. godz. 13, a usterka sieci trakcyjnej spowodowana była próbą kradzieży.



"Na miejscu działa zespół techniczny oraz dwa pociągi do naprawy sieci. Wprowadzono zmiany w rozkładzie. Pociągi kierowane są zmienioną trasą przez stacje Tomaszów Mazowiecki i Koluszki. Podróżni na stacjach i przystankach są informowani o aktualnej sytuacji i zmianach w kursowaniu pociągów. W pociągach informacje przekazują drużyny konduktorskie" - napisano w komunikacie.

dk/ PAP