12 elektrycznych pociągów. PKP Intercity podpisało kontrakt na ponad miliard złotych

Jak mówił w Siedlcach obecny przy podpisaniu umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, "od wielu lat polską kolej deprecjonowano, przewozy pasażerskie nazywano nieopłacalnymi, a polską kolej zacofaną".

- My ten obraz zmieniamy dzięki takim projektom, który dzisiaj będzie realizowany - dodał.

Minister przypomniał, że PKP Intercity na nowy i zmodernizowany tabor kolejowy wyda do 2023 r. 7 mld zł. Jak zaznaczył prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, nowe składy Stadlera typu Flirt nie będą zastępowały starszego taboru, tylko poszerzą ofertę przewoźnika.

- Zgodnie z kontraktem, liczymy, że dwa pierwsze nowe składy dołączą do naszej floty w ciągu półtora roku - powiedział.

Dodał, że PKP Intercity w tym roku powinno przewieźć ok. 50 mln pasażerów, czyli o ok. 8 proc. więcej niż w 2018 r.

12 elektrycznych pociągów

Przedmiotem postępowania przetargowego była dostawa fabrycznie nowych 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z utrzymaniem przez 15 lat. Zgodnie z warunkami zamówienia, dostawa pierwszych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne jednostki mają trafić do PKP Intercity w okresie 48 miesięcy od podpisania kontraktu. Zanim to jednak nastąpi, dwie pierwsze jednostki będą poddane eksploatacji nadzorowanej w ruchu pasażerskim przez okres od 6 do 12 miesięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej 250 000 km).

W przetargu na zakup 12 pociągów, do PKP Intercity wpłynęły dwie oferty - złożona przez konsorcjum firm PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki, oraz przez Stadler Polska. Ostatecznie przewoźnik zdecydował o wyborze oferty siedleckiego producenta, która jako jedyna spełniała kryteria cenowe przetargu.

Przewoźnik planował przeznaczyć na zakup 12 nowych pociągów 1,025 mld zł brutto – wybrana oferta opiewała na 1,015 mld zł brutto, tymczasem oferta złożona przez konsorcjum firm PESA Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki miała wartość 1,171 mld zł.

Pociągi pojadą m.in. na trasie Kraków-Lublin

Nowe pociągi będą przeznaczone do międzywojewódzkich przewozów pasażerskich. Wstępne plany zakładają skierowanie pojazdów na trasy Szczecin-Lublin, Szczecin-Kraków i Kraków-Lublin.

Elektryczne zespoły trakcyjne, które dostarczy Stadler Polska, będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli na wykorzystanie pojazdów na zmodernizowanych szlakach kolejowych z zapewnieniem możliwie najatrakcyjniejszego czasu przejazdu.

PKP Intercity posiada 20 składów EZT typu Pendolino, 20 składów typu Dart (zbudowanych przez Pesę) i 20 składów typu Flirt. Te ostatnie zbudowane zostały przez Stadlera. Ponadto w czerwcu spółka podpisała wartą blisko 275 mln zł brutto umowę na modernizację 14 "edyt", czyli pojazdów ED74, które planowo mają być wykorzystywane głównie na trasach Wrocław-Lublin i Wrocław-Kielce.

Po wypełnieniu umowy przez Stadler Polska PKP Intercity będzie dysponowało flotą 86 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

