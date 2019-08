Ziobro skrócił delegację sędziego Iwańca, który "miał dostarczać haki na Markiewicza"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o skróceniu delegacji sędziego Jakuba Iwańca w resorcie - poinformował we środę rzecznik rządu Piotr Müller. Decyzja Ziobry ma związek z kolejnymi doniesieniami Onetu, z których wynika, że "zaufany człowiek Łukasza Piebiaka, dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia".

Iwaniec miał w korespondencji podawać dokładne informacje o dziecku Markiewicza, a także wysyłać telefony jego rzekomej kochanki i jej męża - informuje portal onet.pl.

Rzecznik rządu, pytany o tę sprawę w Rzeczpospolita TV, poinformował, że minister sprawiedliwości podjął we wtorek decyzję o skróceniu delegacji sędziego Iwańca w resorcie. Oznacza to, że sędzia nie będzie już działał w MS.

"Bronić tego nie należy"

Zdaniem Müllera język korespondencji i działania sędziego opisane przez Onet to nie są standardy, które obowiązują w rządzie. Zaznaczył też, że do publikacji nie odniósł się sam sędzia Iwaniec. - Nie znam kontekstu, nie wiem, jak ta korespondencja wyglądała, ale bronić tego nie należy - podkreślił.

We wtorek wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji po doniesieniach portalu Onet, według których miał stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów, przeciwnym zmianom wdrażanym przez PiS w wymiarze sprawiedliwości. Piebiak zapowiedział pozew przeciwko portalowi.

"Akcja grupowa w resorcie sprawiedliwości"

- Możemy mówić o działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej - mówił w "Graffiti" szef programowy Lewicy Dariusz Standerski (Wiosna). - Widzimy już, że nie jest to jednoosobowa akcja w MS, ale akcja grupowa. Nic tak ważnego bez wiedzy i zgody ministra sprawiedliwości dziać się nie może - dodał.

Onet opisał w kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceszef MS Łukasz Piebiak zawarł z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza.

Grzegorz Kępka przytoczył fragment listu męża Emilii do autorki artykułu, w którym mężczyzna miał wskazać, że Onet "wykorzystał ją, bo kobieta uzależniona jest od środków psychoaktywnych".

- Tutaj widzimy jak sprawa jest poważna. Jeżeli zarówno osoba bliska pani Emilii i portal internetowy publikują informacje, które zapewne byłyby wykorzystane w sądzie do wniosku o stwierdzenie niepoczytalności, to mamy do czynienia ze sprawą ważną i potencjalnie niebezpieczną, że sięga się po takie środki na samym początku. Sprawa ta może wyjść poza osobę Piebiaka i zatoczyć szersze kręgi - ocenił szef programowy Lewicy.

Rozmowy z Emilią

W poniedziałek portal Onet.pl opisał kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceminister Piebiak utrzymywał z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, materiałów, które miały służyć kompromitowaniu sędziów. Miało to się odbywać za wiedzą wiceministra Piebiaka.

Po tych doniesieniach Piebiak poinformował w oświadczeniu, że podał się do dymisji. Poinformował również, że złoży pozew przeciwko redakcji Onet.pl, która - jak dodał - "rozpowszechnia pomówienia" na jego temat "oparte na relacjach niewiarygodnej osoby". Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że przyjmie dymisję.

msl/ onet.pl, polsatnews.pl, PAP