Sprawdzą, czy resort sprawiedliwości i KRS gromadziły i udostępniały dane sędziów i ich rodzin

W pismach skierowanych do KRS i Ministerstwa Sprawiedliwości prezes UODO zwrócił się z prośbą o m.in. udzielenie dowodów i wyjaśnień, czy instytucje te - w związku z doniesieniami portalu Onet.pl - podjęły działania w sprawie ochrony danych osobowych. PUODO domaga się złożenia stosownych wyjaśnień w ciągu siedmiu dni.

W komunikacie UODO poinformowano, że "w związku z podejrzeniem zaistnienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie wobec Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Sądownictwa".

"Z informacji medialnych, jakie uzyskał Prezes UODO, wynika, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwościowi, jak i KRS mogły gromadzić i przetwarzać dane osobowe bliżej nieokreślonej grupy sędziów, a także ich rodzin i bliskich, i udostępnić je osobom trzecim. W związku z tym Prezes UODO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tych kwestii. Od uzyskanych odpowiedzi będą zależały dalsze czynności w tej sprawie" - wskazano w komunikacie.

Dymisja Piebiaka

Decyzja o wszczęciu postępowania wobec MS i KRS została podjęta po zebraniu dyrektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prezesem tego urzędu dotyczącym podjęcia działań w związku z informacjami portalu Onet.pl, który w poniedziałek opisał, że wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów.

Po doniesieniach Onetu Piebiak poinformował, że podał się do dymisji.

Według portalu informacje zniesławiające szefa Stowarzyszenia Iustitia prof. Krystiana Markiewicza miały być przesyłane do oddziałów Iustitii i na jego adres domowy. Adres ten Emilia miała otrzymać od Piebiaka, podobnie jak adresy sędziów warszawskiej Iustitii. Po tych doniesieniach rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska poinformowała we wtorek, że złoży w związku z tym m.in. wniosek o kontrolę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek do PUODO złożył również Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.(PAP)

WIDEO - Celnicy w pułapce. Zostali uwięzieni podczas kontroli, a do pomieszczenia wpuszczono gaz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

maw/ PAP