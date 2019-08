Kilkanaście razy wynajął to samo mieszkanie. Uciekając przed zatrzymaniem rozbił zaparkowane auto

34-latek zamieszczał ogłoszenie na jednym z portali, oferując do wynajęcia mieszkanie w Warszawie. Pobierał kaucję i zrywał kontakt z najemcami. Kiedy dzielnicowi pojechali, żeby go zatrzymać, ten wsiadł do auta i próbując uciekać, uderzył w jeden z zaparkowanych samochodów. Mundurowi znaleźli przy nim podpisane umowy najmu z oszukanymi osobami oraz amfetaminę.