Jechał pod prąd ku przerażeniu nadjeżdżających kierowców. Dwie minuty "horroru" na drodze

Film otrzymaliśmy od pani Joanny na platformę Twój News. Na ponad dwuminutowym nagraniu widać, jak wielkie zagrożenie na drodze stwarzał kierowca kombi. Jechał pod prąd lub środkiem drogi, nie zważając na linię ciągłą i nadjeżdżające auta.

W ciągu dwóch minut nagrania ciemne kombi minęło kilkanaście samochodów - do wypadku na szczęście nie doszło.



Oprócz mrożącego w żyłach zachowania kierowcy kombi, na nagraniu słychać rozmowę przejętych świadków zdarzenia. Wynika z niej, że zaalarmowali policję.

"Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania"

- Rzeczywiście otrzymaliśmy takie zgłoszenie, a dyżurny od razu skierował na drogę policję - poinformował Polsat News Piotr Gdaniec z policji w Kartuzach.

Kierowcę udało się zatrzymać przy wjeździe do miasta. - To 49-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego. Był trzeźwy, miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania - dodał Gdaniec.

Za jazdę po cofnięciu uprawnień grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Konsekwencje dla 49-klatka będą jednak dotkliwsze, bo film trafił właśnie na policję.

WIDEO - Nieoficjalne informacje o wypadku Piotra Woźniaka-Staraka. Na śrubie znaleziono włosy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/msl/ polsatnews.pl