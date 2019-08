Wypadek braci na motocyklach. Młodszy zderzył się z tirem, zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 17:00 na drodze wojewódzkiej 791 w miejscowości Rodaki pod Olkuszem (Małopolska).

Za 31-latkiem jechał na motorze jego brat. 32-latek nie wyhamował i uderzył w samochód osobowy. Doznał niewielkich obrażeń.

Policja przekazała, że bracia wybrali się na wspólną przejażdżkę. Jechali od Zawiercia w kierunku Kluczy.

Na odcinku drogi, do którego doszło do tragedii, obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.

las/ml/ Zawiercie112, Dziennik Zachodni