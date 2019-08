Tomczyk: sprawa Piebiaka się nie kończy. Wszelkie tropy prowadzą do szefa, do ministra Ziobry

- Minister Ziobro poprosił o dymisję ministra Piebiaka, ona została złożona. Premier zapowiedział, że ją przyjmie. To jest właściwa reakcja - powiedział we wtorkowym programie "Wydarzenia i Opinie" zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. - Ta dymisja była czymś oczywistym. Sprawa zupełnie się nie kończy, wszelkie tropy prowadzą do szefa, czyli do ministra Ziobry - odparł Cezary Tomczyk (PO).