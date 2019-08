Radosław Fogiel: nie obawiamy się Pawła Poncyljusza

- Nie obawiam się Pawła Poncyljusza. Nie przemówiłby do naszych wyborców. On, Paweł Kowal ani Joanna Kluzik-Rostkowska nie wzbudzą zaufania naszego elektoratu. Odeszli z PiS w 2010 roku, w trudnym dla partii momencie - mówił w czwartkowym programie "Graffiti" Radosław Fogiel (wicerzecznik PiS). - Wyciągniecie Poncyljusza, jak królika z kapelusza, dość mocno zaskoczyło lokalnych działaczy - dodał.

Gość programu Polsat News wypowiedział się również na temat publikacji list wyborczych.

- Jesteśmy gotowi w każdej chwili, to kwestia kilku dni. Właściwie mamy już wszystko. Poczekajmy może do jutra - zapowiedział.

Odniósł się też do kolejności kandydatów na listach.

- "Jedynki" się nie zmienią, duża część list to nasi dotychczasowi posłowie, wzmocnieni przez przekonujące dla wyborców nazwiska - powiedział Fogiel.

"Jestem przekonany, że będziemy mieć większość w Senacie"

Prowadzący Piotr Witwicki poruszył temat wyborów do Senatu.

- Nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Jeśli opozycja się dogada, to podejmujemy rękawicę. Nasi kandydaci będą walczyć i wierzę, że zwyciężymy. Działania opozycji to przyczynek do dyskusji o tym, czy wierzy w zwycięstwo i czego oczekuje od tych wyborów - zaznaczył Fogiel.

- PiS idzie do wyborów po to, aby je wygrać. Jestem przekonany, że będziemy mieć większość w Senacie - dodał zastępca rzecznika PiS.

"To absolutne kuriozum i skandal"

Zastępca rzecznika PiS odniósł się również do zdarzenia podczas sobotnich wyborów Mr Gay Poland w poznańskim klubie Punto. Na zdjęciach z wydarzenia jedna z drag queen wystąpiła z "kukłą" z wizerunkiem abpa Marka Jędraszewskiego.

W trakcie występu - jak podają lokalne media - miało być "symulowane zabójstwo metropolity krakowskiego, który w ostatnim czasie krytykował ideologię środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów".

- To jakieś absolutne kuriozum i skandal. Ktoś taki używa przemocy symbolicznej w sposób absolutnie niedopuszczalny; stawia się w jednym rzędzie z tymi, którzy rzucają kamieniami, czy atakują na ulicach - powiedział Fogiel.

Jak dodał, "był to jakiś horrendalny pokaz nienawiści, a nie występ".

- Oczekiwałbym tego samego poziomu oburzenia po tym jak kilku narodowców powiesiło portrety posłów. Oczekuję tej samej reakcji - podkreślił.

"Wychodzimy naprzeciw opinii publicznej"

Od kilkunastu dni w mediach szeroko dyskutowana jest sprawa lotów byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz innych najważniejszych osób w państwie. Zapytany o to, dlaczego wciąż publikowane są nowe wykazy, Fogiel odparł, że "cała sprawa została rozdmuchana przez kilkoro posłów opozycji".

- Marszałek Kuchciński podał się do dymisji. Co do zasady, ta sprawa jest skończona. Publikowanie kolejnych list lotów jest po to, by wyjść naprzeciw opinii publicznej w tym zakresie. (...) Ostatecznie temat domknie uchwalona ustawa regulująca loty najważniejszych osób w państwie - powiedział.

