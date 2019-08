Polak uciekł z restauracji bez płacenia. Pół roku później wrócił, by przeprosić

Polak, który na początku roku uciekł z restauracji "De Dolle Joncker" w holenderskim Nijkerk nie płacąc za obiad, niespodziewanie pojawił się w tym tygodniu w lokalu. Przyszedł, by przeprosić właściciela za to, co zrobił. Zdumionemu restauratorowi wyjaśnił, że "odnalazł Jezusa i chce teraz dawać miłość". Na razie jednak nie oddał pieniędzy, bo jest bezdomny i nie ma pracy.