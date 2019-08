Amerykański sąd nakazał przejęcie irańskiego tankowca. "Naruszył sankcje"

Sąd w Waszyngtonie w piątek (czasu lokalnego) zarządził przejęcie cumującego u wybrzeży Gibraltaru irańskiego tankowca Grace 1, argumentując to rzekomym łamaniem przez jednostkę m.in. amerykańskich sankcji. Nie jest jasne, jakie skutki może mieć ta decyzja.

Amerykański sąd w uzasadnieniu swojej decyzji podał, że statek naruszył nałożone przez USA sankcje, a także przepisy o walce z praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem.

Ponadto waszyngtoński sąd zarządził konfiskatę transportowanego przez tankowiec ładunku ropy naftowej oraz wynoszącego blisko 1 mln dolarów majątku fikcyjnej firmy, która zdaniem sądu powiązana jest z tym statkiem.

Nadal u wybrzeży Gibraltaru

Amerykańska prokuratura twierdzi, że tankowiec stanowi element planu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, polegającego na nielegalnym transporcie irańskiej do Syrii.

Władze Gibraltaru wydały w czwartek decyzję o zwolnieniu irańskiego tankowca mimo apelu ministerstwa sprawiedliwości USA o zablokowanie tej decyzji. Władze USA w konsekwencji zwróciły się w tej sprawie do sądu.

Od tego czasu statek nie zmienił jednak swojego położenia. Jak podał internetowy serwis monitorujący ruch statków, tankowiec w nocy z piątku na sobotę nadal znajdował się u wybrzeży Gibraltaru.

Działania odwetowe

Grace 1 został zatrzymany 4 lipca przez brytyjską piechotę morską w pobliżu Gibraltaru, a następnie odprowadzony do tego portu. Według gibraltarskich władz, statek wiózł irańską ropę do rafinerii w syryjskim mieście Banijas, co było pogwałceniem sankcji Unii Europejskiej wobec Syrii. Rząd Syrii jest bliskim sojusznikiem Iranu.

Dwa tygodnie później Iran zatrzymał w cieśninie Ormuz płynący pod flagą brytyjską tankowiec Stena Impero. Oba tankowce stały się pionkami w rozgrywce między Iranem oraz USA i UE. Krążą pogłoski, że Teheran chciał wymienić ten statek na swój tankowiec.

Jak informują media, władze Gibraltaru otrzymały pisemne zapewnienia Iranu, że statek nie wyładuje ropy w Syrii.

bas/ PAP