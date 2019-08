Irańska telewizja: Iran przejął w Zatoce Perskiej zagraniczny tankowiec

Irański Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejął w Zatoce Perskiej zagraniczny tankowiec "szmuglujący ropę naftową do kilku państw arabskich" - poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa, nie podając więcej szczegółów.

