Zdrojewscy zadecydowali z kim wystartują do Senatu

Początkowo zarząd dolnośląskiej PO rekomendował władzom krajowym partii senator Barbarę Zdrojewską na "jedynkę" listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu wrocławskim. Do startu w dwóch okręgach w wyborach do Senatu we Wrocławiu rekomendowane zostały: wrocławska radna miejska i była posłanka PO Ewa Wolak oraz posłanka prof. Alicja Chybicka. W okręgu podwrocławskim zaś jako kandydat do Senatu rekomendowany został były poseł i były wojewoda dolnośląski, a obecny radny wojewódzki, Aleksander Marek Skorupa.

W odpowiedzi na to Barbara i Bogdan Zdrojewscy poinformowali, że podjęli decyzję o starcie w wyborach do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej w dwóch okręgach we Wrocławiu. Jak potwierdził szef dolnośląskich struktur PO, europoseł Jarosław Duda w czwartek zapadła decyzja odnośnie startu małżeństwa Zdrojewskich do Senatu z listy KO. "Propozycja została przez nich przyjęta" - Jesteśmy po spotkaniu. Propozycja, którą złożyliśmy pani senator Zdrojewskiej i panu b. europosłowi Zdrojewskiemu została przez nich przyjęta. Pani Zdrojewska wystartuje z okręgu północnego Wrocławia, z okręgu południowego - pani poseł Alicja Chybicka. Bogdan Zdrojewski będzie natomiast startował w tzw. obwarzanku obejmującym dziewięć powiatów wokół Wrocławia – przekazał Jarosław Duda. Z końcem lipca podczas spotkania zarządu dolnośląskiej PO zarekomendowana na "jedynkę" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu została obecna senator Barbara Zdrojewska. Grzegorzowi Schetynie zależało jednak, by wrocławską listę otwierał jej mąż - były europoseł i minister kultury Bogdan Zdrojewski. Gdy polityk nie znalazł się na liście Koalicji Europejskiej na wybory do europarlamentu, rozpoczął rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Okazuje się jednak, że Zdrojewska nie będzie "jedynką" Koalicji w wyborach do Sejmu. "Podtrzymuję decyzję o ponownym starcie do Senatu. Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych" - napisała w niedzielę wieczorem na Twitterze. "Podobna, choć trudniejsza decyzja męża" Jak dodała, cieszy się z "podobnej, choć trudniejszej decyzji męża". "Sytuacja wymaga niestandardowych działań, a Senat jest kluczowy" - wyjaśniła. "Moja decyzja o niekandydowaniu w jesiennych wyborach została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. W wyniku wielu rozmów, rozmaitych presji, także odpowiedzialności za finalny wynik wyborczy, zmieniłem zdanie. Wystartuje w tych wyborach do Senatu. Mam nadzieję na sukces opozycji" - napisał z kolei Bogdan Zdrojewski. We Wrocławiu są dwa okręgi w wyborach do Senatu - nr 7 i 8. Parlamentarzystami stamtąd są obecnie Barbara Zdrojewska (PO) i Jarosław Obremski (PiS). Okręg nr 6 obejmuje natomiast powiaty podwrocławskie. Po wyborze Jarosława Dudy na europosła, tamtejszy mandat senatora pozostaje nieobsadzony.

msl/ PAP