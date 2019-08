"Byłam wczoraj u ciebie, mogłaś zapytać o Wrocław". Zdrojewska odpowiada Kidawie-Błońskiej

"Szanowna pani marszałek, droga Małgosiu, byłam wczoraj u ciebie, na twoje zaproszenie, to mogłaś zapytać o sytuację we Wrocławiu - w taki sposób Barbara Zdrojewska odniosła się do słów wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która przyznała w Polsat News, że "nie rozumie i nie wie dlaczego" Zdrojewscy nie kandydują do Sejmu z wrocławskich list Koalicji Obywatelskiej.