Władze PO pracują nad listami do Sejmu. Pełne listy mają być w poniedziałek

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział dziennikarzom, że środowe posiedzenie zarządu poświęcone będzie podsumowaniu dotychczasowych uzgodnień dotyczących list Koalicji Obywatelskiej.

- Jesteśmy po uzgodnieniach z naszymi partnerami koalicyjnymi, w poniedziałek Rada Krajowa PO, ale również ciała decyzyjne naszych partnerów koalicyjnych, czyli Nowoczesnej, Inicjatywy Polska, partii Zieloni. Dzisiejszy zarząd służy uporządkowaniu tej sytuacji dot. składu list - to ponad 900 osób w całym kraju, duży zespół osób, bardzo ciekawe nazwiska - mówił Grabiec.

Polityk PO poinformował, że pełne listy KO do Sejmu zostaną przedstawione w poniedziałek na Radzie Krajowej.

Zmiany w obrębie pierwszej "piątki"

Grabiec ujawnił dziennikarzom, że zarząd PO dokonał w środę zmian na listach Koalicji Obywatelskiej w niektórych okręgach.

W Rzeszowie, po rezygnacji ze startu w wyborach prezydenta Tadeusza Ferenca, "jedynkę" na liście Koalicji Obywatelskiej obejmie Paweł Poncyliusz - wiceminister gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w 2011 r. przewodniczący klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza.

Na liście gdańskiej, jako "dwójka", znalazł się były europoseł Jarosław Wałęsa. W Toruniu miejsce trzecie na liście KO otrzymała znana z protestów niepełnosprawnych w Sejmie Iwona Hartwich (wcześniej miała siódme). W Szczecinie z piątego miejsca na liście wystartuje liderka KOD Magdalena Filiks.

"To są emocje, to są życiorysy"

Szef sztabu wyborczego KO Krzysztof Brejza mówił dziennikarzom przed posiedzeniem zarządu PO, że proces tworzenia list Koalicji Obywatelskiej, to wyjątkowo spokojny i sprawny proces.

- Jak przypomnę sobie tworzenie list 4 lata temu, 8 lat temu (...) To jest 900 kandydatów, to są emocje, to są życiorysy, to są trudne wybory, bo listy nie są pojemne na tyle, żeby wszyscy chcący startować mogli brać udział w tym projekcie, ale wierzę, że tworzenie list skończy się sukcesem" - powiedział.

Także w środę odbędą się rozmowy KO i Lewicy na temat kandydatów do Senatu. Wcześniej przedstawiciele Lewicy apelowali do lidera PO Grzegorza Schetyny, aby porozumieć się ws. wyborów do izby wyższej polskiego parlamentu.

- Koniec myślenia partyjnego. Przyszedł czas na myślenie o Polsce - apelował szef Wiosny Robert Biedroń.

Zdaniem Brejzy, takie wystąpienia przedstawicieli Lewicy to "taktyka negocjacyjna".

- Taktyką negocjacyjną mniejszych partnerów jest wypuszczanie rożnego rodzaju sygnałów do mediów. My podchodzimy do tego ze spokojem i z wielką pewnością, że te rozmowy zakończą się sukcesem - podkreślił.

WIDEO - Celnicy w pułapce. Zostali uwięzieni podczas kontroli, a do pomieszczenia wpuszczono gaz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ac/ PAP