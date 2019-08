Zalane budynki, uszkodzone dachy, ponad 200 interwencji strażaków. Straty po nocnych burzach

Na Lubelszczyźnie bez prądu pozostaje 2 tys. odbiorców. 23 domy mają uszkodzone dachy.

- Najwięcej szkód burze wyrządziły w powiecie lubelskim, w miejscowościach Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Czółna, a także w powiatach świdnickim i chełmskim. W powiecie hrubieszowskim sześć interwencji dotyczyło wypompowywania wody, jedno takie zdarzenie miało miejsce w Lublinie - powiedział Jan Janczak, pomocnik dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

"Żywioł robi co chce"



W miejscowości Moniaki-Kolonia (Lubelskie) strażacy pracowali całą noc. Reporter Polsat News Piotr Kuśmierzak rozmawiał z właścicielem posesji w tej miejscowości, którego dobytek został w części zniszczony przez żywioł.



- Około północy żona zauważyła, że na podwórku leży dach. To skutek nawałnicy. Ten żywioł robi co chce - powiedział Czesław Wilczyński.

Na budynek gospodarczy pana Czesława strażacy i ochotnicy kładą plandekę, tworzą prowizoryczny dach.

Do strażaków nadal napływają wezwania do interwencji. IMGW podtrzymał ostrzeżenie przed burzami dla Lubelszczyzny, wydał je też dla innych regionów Polski.

Śląsk: odwołane pociągi, zalany przejazd pod wiaduktem

Natomiast śląscy strażacy odnotowali w regionie 31 nocnych interwencji związanych z burzami, w tym 10 w Katowicach, 6 w Sosnowcu i 5 w Raciborzu.

Na razie nie mają informacji o osobach poszkodowanych, większych stratach czy poważniejszych utrudnieniach komunikacyjnych. Najobszerniejszym z takich zdarzeń okazało się czasowe zalanie przejazdu pod wiaduktem trasy S86 w Katowicach, w rejonie tamtejszych centrów handlowych.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego podał, że do godz. 7, nie spłynęły tam dane na temat awarii energetycznych czy zakłóceń w funkcjonowaniu transportu publicznego. Jedynie Koleje Śląskie na swojej stronie internetowej informowały o wczesnoporannych utrudnieniach w południowej części regionu, związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Z tej przyczyny pierwszy pociąg Kolei Śląskich ze Zwardonia do Katowic (rozkładowo o godz. 3.47) został odwołany na odcinku do Żywca, a następny (o 4:49), na odcinku do Soli. Podobnie odwołano pociąg z Wisły Głębiec – na odcinku do Skoczowa. Przewoźnik zapewnił o uruchomieniu na tych odcinkach zastępczej komunikacji autobusowej.

Świętokrzyskie: interwencji z pewnością będzie więcej

W regionie świętokrzyskim zanotowano ponad 50 interwencji straży pożarnej po burzach.

- Wichura uszkodziła 16 dachów. 20 interwencji dotyczyło połamanych drzew, a w 12 przypadkach wypompowywaliśmy wodę z zalanych piwnic budynków – powiedział st. asp. Sławomir Łodej, dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Prąd nie dociera tam do 1,6 tys. odbiorców. Najwięcej interwencji było w powiatach opatowskim, ostrowieckim, kieleckim, jędrzejowskim i włoszczowskim.

- Właściwie tylko w tych powiatach gwałtowne deszcze połączone z burzami wyrządziły szkody. W pozostałych było spokojnie. Interwencji będzie z pewnością więcej, bo zgłoszenia cały czas do nas napływają – zaznaczył strażak.

Zerwanie się linii energetycznych pozbawiło prądu także gospodarstwa w Małopolsce (1,7 tys.) oraz na Podlasiu (560) - podał Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Podsumowanie skutków frontu burzowego: PSP odnotowała 208 interwencji; uszkodzone dachy - woj. lubelskie - 23, woj. świętokrzyskie - 15. Awarie energetyczne: woj. lubelskie – 2 tys. odbiorców bez prądu, małopolskie – 1,7 tys., świętokrzyskie – 1,6 tys. i podlaskie – 560. @RCB_RP — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) August 13, 2019

