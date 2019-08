Burze z gradem, ulewy i trąby powietrzne. Sprawdź długoterminową prognozę pogody

Na tych obszarach prognozowane są burze z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Porywy wiatru lokalnie osiągną prędkość do 120 km/h. Miejscami spadnie grad, który może mieć średnicę do 5 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy.

W poniedziałek po południu silne burze objęły województwo podkarpackie. Według IMGW towarzyszą im opady deszczu około 10 mm/10 minut i grad. Prawdopodobnie w ich zasięgu występują silniejsze porywy wiatru około 80 km/h. Możliwa jest także trąba powietrzna.

Silne burze w tym objęły woj. #podkarpackie. Najsilniejsza obecnie przemieszcza się znad #Kolbuszowa w kierunku na #Biłgoraj. Na szlaku burz może dochodzić do nawałnic, nie można wykluczyć trąby powietrznej.

W woj. śląskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami - spadnie deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu wystąpią burze z porywami wiatru o prędkości do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pierwsze burze zaczęły się pojawiać już w godzinach popołudniowych, a im bliżej wieczora, tym będzie ich więcej. W pasie od Śląska przez Kielecczyznę po Lubelszczyznę będą wędrować najpotężniej rozbudowane komórki burzowe. Nocą najwięcej będzie ich na południowym wschodzie oraz wschodzie.

Burze powinny zakończyć się we wtorek.

W środę zmienne zachmurzenie z przewagą dużego i opady przelotne deszczu. Na południowym wschodzie opady mogą być intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. W czwartek na wschodzie pochmurno i opady deszczu. W centrum i na zachodzie pogodnie. Temperatura od 20 st.C do 24 st.C.

W piątek kolejne pogorszenie pogody. Niemal w całym kraju popada deszcz. Pogodnie do końca dnia tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 21 do 23 st.C. W sobotę nadal dużo chmur w całym kraju ale opady deszczu opady tylko w centrum i na wschodzie. W niedzielę popraw aury. W całym kraju pogodnie i słonecznie. Będzie też wyraźnie cieplej, miejscami wręcz gorąco. Temperatura od 24 do 32 st.C. Wiatr w tym okresie zmienny, umiarkowany.

Ciśnienie do czwartku wzrośnie do 1005 hPa następnie w piątek obniży się do 999 hPa. W kolejnych dniach nieznacznie wzrośnie i w niedzielę osiągnie wartość 1001 hPa.

maw/ac/msl/ PAP, twojapogoda.pl, Polsat News