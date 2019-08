IMGW ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem. "Zagrożenie zdrowia i życia"

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem dla województw wschodniej części kraju oraz dla województw nadmorskich wydał we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne wyrządziły straty już w nocy z poniedziałku na wtorek. Zamieszczamy aktualną prognozę pogody.

Alert obowiązuje dla województw lubelskiego, podkarpackiego i wschodnich powiatów woj. mazowieckiego. Na tych obszarach wystąpią burze z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

W innych województwach alert pierwszego stopnia

Alert pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje we wschodniej części woj. małopolskiego i centralnej części woj. podlaskiego. Spadnie tam deszcz o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów wyniesie od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w woj. zachodniopomorskim i burzami w woj. pomorskim. Wystąpią tam burze z opadami deszczu, miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Od poniedziałkowego wieczora burze przechodzą nad m.in. nad województwami lubelskim, świętokrzyskim i śląskim. Do skutków gwałtownych opadów deszczu i silnego wiatru strażacy byli wzywani już ponad 200 razy.

wka/ polsatnews.pl, PAP