Nowa metoda kradzieży. Drut w kole dla odwrócenia uwagi. Kobieta straciła torebkę

Młody mężczyzna użył podstępu, by zająć kobietę, która wróciła do auta po zakupach w jednym z marketów w Lublińcu (woj. śląskie). W koło samochodu włożył drut. Kiedy ofiara opuściła samochód, by sprawdzić, co się dzieje, złodziej otworzył drzwi pasażera i niezauważony zabrał z siedzenia torebkę. Policja opublikowała nagranie z monitoringu licząc, że ktoś rozpozna sprawcę.