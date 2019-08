Błaszczak: jeszcze w tym roku możliwe zamówienie na kolejne moździerze Rak

- Jeszcze w trzecim kwartale tego roku możliwe jest zawarcie umowy na kolejne samobieżne moździerze Rak - powiedział we wtorek w Hucie Stalowa Wola szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że zawsze, kiedy to możliwe, stara się, aby wojsko zamawiało produkty krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Minister obrony wziął udział w podpisaniu umowy między Inspektoratem Uzbrojenia MON i HSW na dostawę 24 artyleryjskich wozów amunicyjnych dla kompanijnych modułów ogniowych 120-milimetrowych moździerzy Rak na podwoziu KTO Rosomak. Kompanijny moduł ogniowy Rak składa się z samobieżnych moździerzy, wozów dowodzenia, wozów amunicyjnych i pojazdów rozpoznawczych.

- Ta umowa daje gwarancje rozwoju przedsiębiorstwa, ta umowa nie jest ostatnią, którą będziemy podpisywać w stosunkowo niedługim czasie - powiedział Błaszczak.

"Najnowocześniejsze w swojej kategorii"

Podkreślił, że kupowany produkt powstał w HSW z wykorzystaniem polskiej myśli technicznej. Wyraził nadzieję, że rozmowy z zarządem zakładu "jeszcze w tym kwartale skończą się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia kolejnych samobieżnych moździerzy Rak".

- Produkty HSW należą do tych, które możemy określić mianem najnowocześniejszych w swojej kategorii - ocenił.

- Zawsze, kiedy jest to możliwe, staram się, aby zamówienia, które są składane przez Wojsko Polskie, trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego - powiedział. Zastrzegł, że nie zawsze jest to możliwe, np. w przypadku samolotów bojowych, nawiązując do zapowiedzi kupna wielozadaniowych myśliwców F-35 od USA.

WIDEO - Próbował uciec z więzienia przebrany za córkę. Jest nagranie z zatrzymania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP