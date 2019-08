Udaremniono transport śmieci z Niemiec. Ciężarówkę zatrzymano na trasie A1

Informację o tym, że do jednego z zakładów na Śląsku zmierza transport odpadów komunalnych z Niemiec, uzyskali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transgranicznego przemieszczania odpadów, przewożenie do Polaki takich śmieci jest nielegalne. Może za to grozić kara do 5 lat więzienia.

Pod warstwą zadeklarowanych śmieci przewożono te nielegalne

"Podejrzany samochód ciężarowy z naczepą został ujawniony przez stróżów prawa na autostradzie A1 w Zabrzu. Policjanci zatrzymali pojazd, a następnie wspólnie z inspektorami śląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili jego kontrolę. W dokumentach transportu z terytorium Niemiec, jako przewożone rzeczy figurowały odpady mogące stanowić paliwo alternatywne. Jednak na naczepie samochodu ciężarowego pod warstwą zadeklarowanych śmieci, kontrolujący ujawnili duże ilości odpadów komunalnych" - podała śląska policja.

Śląska policja

Okazało się, że do śląskiego zakładu wytwarzającego paliwa alternatywne trafić miał nielegalny transport odpadów komunalnych pochodzących z Niemiec, który ukryty był pod warstwą zadeklarowanych i legalnych śmieci. W kontroli brali również udział inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz policjanci z komend w Zabrzu i Tarnowskich Górach.

Śląska policja

Pojazd wraz z nielegalnym ładunkiem trafił na parking strzeżony, gdzie zaczeka na decyzję Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o jego odesłaniu. Inspektorzy stwierdzili dwa naruszenia przepisów przez przewoźnika. Jedno dotyczy przewożenia odpadów w sposób umożliwiający ich mieszanie się, natomiast drugie to brak zezwolenia na wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kara administracyjna, jaka grozi przewoźnikowi, to maksymalna możliwa do nałożenia kara wskutek kontroli drogowej, czyli 12 tys. zł. Natomiast policjanci prowadzą czynności w związku z popełnieniem przestępstwa wwiezienia do Polski z zagranicy odpadów komunalnych.

