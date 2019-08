Policjant uratował topiące się dzieci. Wskoczył do Bałtyku mimo czerwonej flagi, nabawił się obrażeń

Policjant z Poznania uratował w Mielnie troje dzieci, które porwał prąd morski. Funkcjonariusz odpoczywając nad morzem nie zawahał się, by pomimo czerwonej flagi wskoczyć do morza i udzielić dzieciom pomocy. Silne fale spowodowały jednak, że mężczyzna sam potrzebował pomocy ratowników, a potem lekarza.

- Do zdarzenia doszło 8 sierpnia w Mielnie. Policjant wraz z rodziną spacerował brzegiem morza kiedy zauważył troje kąpiących się w Bałtyku dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Dzieci pływały za falochronem, ale policjant zauważył, że tracą siły, a wysokie fale spychają je na falochron - tłumaczyła w piątek podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Jak dodała, funkcjonariusz nie miał wątpliwości, że dzieci nie będą w stanie samodzielnie dopłynąć do brzegu. Poprosił więc najbliższą osobę o jak najszybsze wezwanie ratowników i natychmiast wskoczył do wody, by udzielić pomocy dzieciom - dwóm chłopcom i dziewczynce.

"Fale były tak silne, że policjant i ojciec dzieci potrzebowali pomocy ratowników"

- Największy problem z utrzymaniem się na wodzie miała dziewczynka, którą policjant przytrzymywał na powierzchni powoli płynąc do brzegu. W pewnym momencie do pomocy przypłynął inny mężczyzna, jak się później okazało ojciec dzieci. Po chwili, wspólnie z ratownikami udało się bezpiecznie wyciągnąć dzieci z wody - podkreśliła Liszczyńska.

- Fale były jednak tak silne, że zarówno policjant jak i ojciec dzieci potrzebowali pomocy ratowników, by bezpiecznie dopłynąć do brzegu. Ratując dzieci policjant wielokrotnie uderzył ciałem o falochron co spowodowało u niego liczne obrażenia - dodała.

Ze względu na odniesione obrażenia, policjant wymagał pomocy lekarza.

wka/ PAP