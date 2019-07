Tęczowe pasy na jednej z wrocławskich ulic. "Namalowano je nielegalnie"

- Namalowano je nielegalnie. Nie wiemy, kto to zrobił, ale nie jest to kolorystyka zgodna z obowiązującymi w kraju przepisami - informuje polsatnews.pl Krzysztof Kubicki z biura prasowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Urzędnicy nie wiedzą, jaką farbą namalowano pasy i jak zachowa się ona w sytuacji kontaktu z wodą.

- Póki co nie padało, więc nie mieliśmy okazji tego sprawdzić. Co ciekawe, pasy zostały namalowane tam, gdzie nie ma przejścia dla pieszych - dodaje.

- Firma wykonująca dla nas usługi odświeżania oznakowania poziomego w przyszłym tygodniu miała w planach pracować przy ulicy Robotniczej. Teraz zajmą się również ścieraniem kolorowych pasów - zaznacza.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ polsatnews.pl, tuwroclaw.com