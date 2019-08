"Fałszerstwo dokumentacji". Radny skazany za przemoc wobec żony twierdzi, że jest niewinny

Sąd Rejonowy w Radomiu skazał w czerwcu Jarosława R. na grzywnę w wysokości 2 tys. zł oraz nakazał zapłacić żonie 3 tys. zł nawiązki. Zarzuty, jakie prokuratura postawiła radomskiemu radnemu, dotyczyły okresu od lutego 2010 do lutego 2017 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Jarosław R. wydał w piątek oświadczenie, w którym napisał, że przedstawione ostatnio przez media "fakty są wyolbrzymione lub wręcz przekłamane".

Jarosław R.: ogromna większość publikowanych faktów w mediach to nadinterpretacja

"Udowodniliśmy fałszerstwo dokumentacji policyjnej w tej sprawie. Przedstawiliśmy wydruki dowodzące prawdziwych intencji skarżącej (sprawa rozwodowa, zamiar uzyskania najwyższych alimentów). Przedstawiliśmy wiarygodnych świadków, którzy potwierdzili naszą wersję wydarzeń" - stwierdził radny.

Zdaniem Jarosława R. "ogromna większość publikowanych faktów w mediach to nadinterpretacja".

"Nigdy nie było w mojej rodzinie aktów przemocy. Wszystkie pomówienia z aktu oskarżenia, to element walki o uzyskanie możliwie najlepszych warunków rozwodu" - zapewnił w oświadczeniu radny.

"Sąd okręgowy oczyści mnie z wszystkich zarzutów"

Jarosław R. oświadczył, że w trosce o poszanowanie standardów życia publicznego zawiesza członkostwo w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Radomiu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku. W czwartek za pośrednictwem mediów zaapelowała o to do niego przewodnicząca klubu KO w Radomiu Marta Michalska-Wilk.

Radny zapewnił, że jest przekonany o swojej niewinności. Dodał, że jego pełnomocnik złożył już apelację od wyroku sądu rejonowego.

"Jestem przekonany, że w następnej instancji Sąd Okręgowy w Radomiu oczyści mnie z wszystkich zarzutów" - dodał radny. Jednocześnie poprosił o wstrzymanie się z komentarzami oraz o nieosądzanie go, przynajmniej do czasu zakończenia postępowania.

Sąd: Jarosław R. znęcał się nad żoną psychicznie i fizycznie

"Dysponuję pełnią praw publicznych, w tym prawem do obrony mojego dobrego imienia" - zaznaczył Jarosław R. Podziękował też za "liczne głosy wsparcia".

Zgodnie z ustaleniami sądu Jarosław R. przez siedem lat znęcał się nad żoną psychicznie i fizycznie, wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał ją, groził wyrzuceniem z domu, popychał, szarpał i groził pozbawieniem życia i zdrowia. Dodatkowo mężczyzna uderzył żonę; kobieta doznała potłuczenia głowy i nóg. Jarosław R. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Wyrokiem zajmie się Prokuratura Krajowa

W środę Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że zbada sprawę wyroku, jaki wydał wobec radomskiego radnego wydał sąd. Według prokuratury kara ta może być rażąco niewspółmierna wobec popełnionego przez niego czynu.

- Jeżeli wątpliwości Prokuratury Krajowej znajdą potwierdzenie w pogłębionej analizie sprawy, prokuratura - korzystając z przewidzianych prawem środków zaskarżenia wyroku - będzie domagać się dla skazanego kary surowej, adekwatnej do społecznego ciężaru przestępstwa popełnionego przez Jarosława R. na członku jego rodziny - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Jarosław R. jest radnym Rady Miejskiej w Radomiu od 2018 r. W wyborach startował z komitetu wyborczego Koalicja na Rzecz Zmian, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele PO, Nowoczesnej i SLD oraz innych radomskich środowisk. Jest także aktorem Teatru Powszechnego w Radomiu

WIDEO - Samobójstwo utytułowanego pięściarza. Dawid "Cygan" Kostecki nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP