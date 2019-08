Będzie powtórka wyborów na wójta Korczyny. Chciał jej kandydat PiS, który przegrał dwoma głosami

8 września odbędą się ponowne wybory na wójta gminy Korczyna (woj. podkarpackie) po tym, jak rzeszowski Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję o wygaszeniu mandatu bezpartyjnego Jana Zycha. Zabiegał o to jego konkurent Tadeusz Pelczar, który startował z ramienia PiS i przegrał zaledwie dwoma głosami. Do czasu wyboru nowego wójta, pieczę nad gminą będzie sprawował komisarz wyznaczony przez premiera.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Krośnie, wynik wyborów w gminie Korczyna ustalono w nieodpowiedni sposób. Wskazał on, że głosy zliczano ze stosów kart do głosowania, które wcześniej segregowano indywidualnie, a ponadto sumowano liczby z przygotowywanych na bieżąco karteczek.

Wojewoda zarządziła kolejne wybory

Według sądu sposób przeliczania kart do głosowania oraz towarzyszący temu pośpiech mógł mieć wpływ na rezultat wyborów. Krośnieński sąd przychylił się tym samym do części postulatów Tadeusza Pelczara i w maju unieważnił wyniki głosowania, stwierdzając wygaśnięcie mandatu wójta Jana Zycha.

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie postanowienie krośnieńskiego sądu uprawomocniło się. Mandat wójta Jana Zycha wygasł, a w piątek wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zarządziła ponowne wybory na 8 września.

Do tego czasu władzę w gminie będzie sprawował komisarz wyznaczony przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Jednak mieszkańcy nie pójdą znowu do urn. Konieczne będzie jedynie ponowne przeliczenie kart do głosowania w niektórych obwodach w Iskrzyni, Węglówce, Komborni i Korczynie.

PiS ma większość w radzie gminy, która obniżyła Zychowi pensję

W ubiegłorocznych wyborach samorządowych kandydat PiS nie zdobył stanowiska wójta, lecz klub Prawa i Sprawiedliwości uzyskał większość w radzie gminy. W grudniu radni zdecydowali o obniżeniu zarobków wójta Zycha z 9 tys. zł do 5 tys. zł.

- Zatrudnienie musi się wiązać z motywacją do pracy. Jeżeli pojawia się ocena pracy pracownika, to wtedy jest możliwość korekty w górę. Według propozycji przedłożonej w pierwotnym projekcie nie było możliwości podniesienia pensji wójtowi. Podstawowe narzędzie, które służy do motywowania do lepszej pracy zostało wyłączone - powiedział Piotr Szczygieł (PiS), przewodniczący Rady Gminy Korczyna w trakcie jednych z jej pierwszych obrad po wyborach samorządowych w 2018 r.

- Tu wcale nie chodzi oto, żeby pan zachował jakieś szanse motywowania dla wójta. Uważam, z całym przekonaniem to mówię, że robi pan to z czystej zawiści, złości niczym nie uzasadnionej. Wójt przedstawia swoją osobowością wielkie kompetencje, znajomość tematu i za nim stoją zadania, które zostały wykonane w minionych kadencjach - odpowiedział mu radny Władysław Pelczar (zbieżność nazwisk z wójtem przypadkowa - red.).

wka/ polsatnews.pl