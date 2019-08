Tusk latał do Gdańska z podobną częstotliwością, co Szydło wojskową CASĄ

Jarosław Kaczyński zwrócił się do dziennikarzy, by ci przyjrzeli się lotom Donalda Tuska, gdy ten był premierem. - W ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania odbył 281 lotów do Gdańska - mówił w czwartek prezes PiS. Z tych danych wynika, że Tusk podróżował do Gdańska średnio 3,4 razy w miesiącu. Z niemal identyczną częstotliwością latała Beata Szydło wojskową CASĄ na trasie Warszawa - Kraków-Balice.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że w piątek złoży rezygnację z pełnionej funkcji. To efekt afery związanej z lotami marszałka rządowymi samolotami z rodziną i posłami PiS.

- Informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 r. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa - mówił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że "skoro opinia publiczna domaga się rygorów, to rygory rzeczywiście będą".

- Reguły muszą być takie same dla wszystkich. Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania jako premier 281 lotów do Gdańska. Ja w tej chwili oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie, ale co do sensu politycznego tych wyjazdów można mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną - wskazał Kaczyński.

Także wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zaapelował do dziennikarzy o "podstawową, elementarną uczciwość w sprawach traktowania wysokich urzędników państwowych".

77 lotów wojskową CASĄ

Z danych przedstawionych przez prezesa PiS wynika, że Donald Tusk latał do Gdańska średnio 3,43 razy w miesiącu.

Jak w kwietniu ub.r. informowało Ministerstwo Obrony Narodowej, Beata Szydło w okresie swojego urzędowania 77 razy korzystała z wojskowego samolotu transportowego CASA. Jak ustaliła wówczas "Rzeczpospolita", podróż CASĄ kosztuje ok. 34 tys. zł w obie strony.

Szydło była szefową rządu przez rok i 11 miesięcy. Wychodzi więc na to, że latała wojskową CASĄ średnio 3,35 razy w miesiącu - niemalże tak samo często, jak Donald Tusk do Gdańska.

WIDEO - Spadochroniarze z Kołobrzegu byli doświadczonymi skoczkami. Nie żyją dwie kobiety Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/luq/ Polsat News, polsatnews.pl