Brytyjka zmarła podczas wakacji na Dominikanie. Jej ciało wróciło do kraju bez oczu, serca i żołądka

Brytyjka zmarła na Dominikanie, gdzie wraz z partnerem świętowała swoje urodziny. Pozbawione m.in. serca i gałek ocznych zwłoki, które nie nosiły objawów zdiagnozowanej na miejscu choroby odesłano na Wyspy Brytyjskie. Mąż kobiety przez pół roku usiłował ustalić co się stało. Finalnie narządy zwrócono, ale mężczyzna utrzymuje, że nie należą one do Lynne - informuje dziennik "Mirror".