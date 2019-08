"Turystyczny lunapark", "chaos", "nocne życie pod znakiem alkoholu". Rzym według watykańskiej gazety

Punktem wyjścia artykułu wyrażającego poważne zaniepokojenie sytuacją w Wiecznym Mieście jest śmierć karabiniera, który został w lipcu zasztyletowany na ulicy przez młodego amerykańskiego turystę podczas interwencji w centrum, gdzie uprawiany jest proceder handlu narkotykami. Następnie w artykule analizowane jest zjawisko nocnego rzymskiego życia pod znakiem alkoholu i środków odurzających.

"Smutną konstatacją jest to, że wielu młodych turystów pochodzących z każdego zakątka świata nie przybywa do naszego ukochanego miasta z powodu jego dziedzictwa historyczno-artystycznego, by podziwiać jego słynne piękno. Przyjeżdżają, bo przyciąga ich nocne życie, łatwość, z jaką mogą znaleźć substancje odurzające, lokale serwujące do świtu alkohol za kilka euro wbrew wszelkim przepisom miejskim" - zaznaczył dziennik.

Podkreślił też, że "rezultatem tego bałaganu mylonego z wolnością jest chaos". "Rzymianie uciekają z Rzymu. Dzielnice, osiedla stopniowo są opuszczane przez mieszkańców" - dodała watykańska gazeta i wyjaśniła, że ten stały proces wyludniania jest szczególnie wyraźny w rejonach najbardziej hucznego nocnego życia.

"Biedni obywatele rzymscy są wzywani do stałych poświęceń"

"L’Osservatore Romano" zaznaczył, że niepokój wywołuje "absolutny brak przepisów chroniących" stałych mieszkańców.

"Biedni obywatele rzymscy są wzywani do stałych poświęceń, które nie są nigdy naprawdę wynagradzane"- zauważyło "L’Osservatore Romano".

Gazeta położyła nacisk na to, że w domach, z których uciekają mieszkańcy w sposób całkowicie bez kontroli pojawiają się pokoje na wynajem i tanie, często nielegalne, miejsca noclegowe dla turystów.

"Całe kamienice w sercu Rzymu zostały zamienione na pokoje gościnne" - stwierdził autor publikacji i ocenił, że Wieczne Miasto podobnie, jak inne we Włoszech oblegane przez turystów "zamieniły się w lunapark".

