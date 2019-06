Historyczna kawiarnia może zniknąć z mapy Rzymu. Jej losem zainteresował się polski minister kultury

Gliński zaznaczył, że możliwości interwencji ze strony jego resortu są ograniczone. - Chodzi o to, by nie niszczyć dziedzictwa kulturowego - podkreślił.

Włoski sąd zadecydował, że prawa do lokalu ma jeden z rzymskich szpitali; uzyskał je w spadku - podał dziennik "Il Messaggero". Najemca chciał odkupić lokal, ale dyrekcja szpitala nie zgodziła się na to. Podniosła też czynsz z 16 do 80 tys. euro miesięcznie.

Antico Caffe Greco otwarto w 1760 r. Wypełniona jest dziełami sztuki; niektóre upamiętniają znane osoby, które przekroczyły jej progi, m.in. Goethe, Liszt, Byron i Wagner. Lubili ją też znani Polacy, np. Mickiewicz, Norwid, Słowacki i Sienkiewicz.

- Jest wiele dużych firm gotowych zainwestować w Antico Caffe Greco. Jedna z firm, jak ujawnił, deklaruje chęć zapłacenia "stosownego czynszu". Nieoficjalnie według gazety chodzi o firmę odzieżową, a rozmowy w tej sprawie są już zaawansowane.

Prasa w Rzymie już w 2017 roku apelowała do Ministerstwa Kultury Włoch o interwencję, by uratować Antico Caffe Greco i argumentowała, że nie do pomyślenia jest to, by pełen dzieł sztuki lokal miał zniknąć z mapy miasta.