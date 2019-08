Szumowski: Brejza lubi awanturnictwo polityczne. MZ przeznacza środki na reklamę w różnych mediach

- Resort zdrowia przeznacza środki na reklamę w różnych mediach - mówił w "Graffiti" Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Odnosząc się do wniosku Krzysztofa Brejzy do NIK o sprawdzenie ministerialnych dotacji dla fundacji o. Rydzyka przyznał, że poseł PO "lubi awanturnictwo polityczne". "Czy zasilanie fundacji Rydzyka jest polityką zgody?" - pytał Brejza w odpowiedzi na słowa Szumowskiego.

- Ja się staram od tego awanturnictwa trzymać z daleka. Pochwalę nawet moich poprzedników (kardiochirurga i b. ministra zdrowia Mariana) Zembalę, byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Przygotowywali oni uchwałę, która obliguje szefa resortu zdrowia do informowania pacjentów i prowadzenia kampanii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. To akurat się udało - podkreślił gość "Graffiti".

"Wystąpiłem z interwencją do Najwyższej Izby Kontroli ws. skandalicznej dotacji z Ministerstwa Zdrowia dla fundacji ojca T.Rydzyka. 900 tys. zł, zamiast na leczenie chorych, popłynęło do mediów o niszowej oglądalności. Wnoszę o kontrolę doraźną w MZ i w fundacji" - napisał na Twitterze Krzysztof Brejza.

Wystąpiłem z interwencją do Najwyższej Izby Kontroli ws. skandalicznej dotacji z Ministerstwa Zdrowia dla fundacji ojca T.Rydzyka.

900tys. zł , zamiast na leczenie chorych,popłynęło do mediów o niszowej oglądalności.

Wnoszę o kontrolę doraźną w MZ i w fundacji.#uzdrowićPolskę pic.twitter.com/lz9i6I0fM6 — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) August 6, 2019

Odnosząc się do kwoty niemal miliona złotych, która trafiła do fundacji o. Rydzyka Szumowski wskazał, że stanowi ona ok. 5 proc. środków, które MZ przeznacza na kampanie informacyjne do mediów.

"Troszkę za mało idzie dla fundacji o. Rydzyka"

Na pytanie czy pozostałe 95 proc. ministerialnych środków trafia do innych mediów gość Polsat News odparł: "oczywiście, tak to działa". - Promujemy zdrowy tryb życia. Te kampanie są widoczne i bardzo dobrze odbierane. Poprzednie działania, czyli zapraszanie pacjentów Najwyższa Izba Kontroli krytykowała wielokrotnie i stąd ta zmiana - dodał.

- Wiemy, że grupą, która słucha i ogląda Telewizje Trwam, to kobiety po 50 roku życia. Czy one powinny być wykluczone? - pytał Szumowski.

- Może powinienem przeprosić, bo troszkę za mało pieniędzy idzie dla fundacji o. Rydzyka, tylko 5 proc. w stosunku do innych dużych mediów - mówił szef resortu zdrowia.

"Ujawniłem, że prawie 1 mln zł MINISTERSTWO ZDROWIA przelało fundacji Rydzyka #LuxVeritatis Minister Szumowski nazwał mnie awanturnikiem. Jeśli to jest polityka awanturnicza, to polityką zgody jest zasilanie przez Ministerstwa Zdrowia fundacji Rydzyka?" - pytał Brejza na Twitterze w odpowiedzi na rozmowę na antenie Polsat News.

Ujawnieniłem,że prawie 1 mln zł MINISTERSTWO ZDROWIA przelało fundacji Rydzyka #LuxVeritatis Minister Szumowski nazwał mnie „awanturnikiem”.Jeśli to jest polityka awanturnicza,to polityką zgody jest zasilanie przez Ministerstwa Zdrowia fundacji Rydzyka?🤭https://t.co/gQb3i4dimN — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) August 7, 2019

WIDEO - Tobiasz N., założyciel bitcoinowej giełdy znaleziony martwy. Miał zginąć od strzału w głowę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News